В Бресте продолжается асфальтирование дорожных артерий

Сегодня, 25 сентября 2018 года работники СУ-158 ОАО «Строительный трест № 8» по улице 17 Сентября на участке от улицы Интернациональной до улицы Краснофлотской завершили замену асфальтобетонного покрытия и дорожных бордюров.



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Результатом выполненной работы также стала возможность для брестчан и гостей нашего города совершить комфортную прогулку от ЦУМа до благоустроенной Набережной по пешеходным дорожкам.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59137.php

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