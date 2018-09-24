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В Бресте продолжается асфальтирование дорожных артерий
25.09.2018 21:06 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 25 сентября 2018 года работники СУ-158 ОАО «Строительный трест № 8» по улице 17 Сентября на участке от улицы Интернациональной до улицы Краснофлотской завершили замену асфальтобетонного покрытия и дорожных бордюров.
Результатом выполненной работы также стала возможность для брестчан и гостей нашего города совершить комфортную прогулку от ЦУМа до благоустроенной Набережной по пешеходным дорожкам.
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Сегодня, 25 сентября 2018 года работники СУ-158 ОАО «Строительный трест № 8» по улице 17 Сентября на участке от улицы Интернациональной до улицы Краснофлотской...
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