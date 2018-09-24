«Цементник» возьмет старт в XX Кубке Регионов Беларуси!





Сегодня в офисе АБФФ прошла жеребьевка 20-го юбилейного Регионального Кубка страны среди любительских команд.

В ходе отборочных турниров в областях и столице страны были определены восемь команд – семь представителей административно-территориальных единиц и одна команда от Минска, представитель которой – «Энергетик-БГАТУ» завоевал право представлять Беларусь в Кубке Регионов УЕФА благодаря победе в национальном Кубке Регионов-2017. Они и разыграют этот титул.

Серволюкс-Агро (аг. Межисетки Могилевская обл.) – Ковчег-Сервис (г. Минск)

Цементник (Красносельский) – ДЮСШ Пинского района

Детскосельский (Городок, Витебская обл.) – Энергетик-БГАТУ

МНПЗ (Мозырь) – Горняк (Солигорск, Минская обл.)

Четвертьфинальные игры состоятся: 6-7 октября – первые матчи, 13-14 октября – ответные (хозяева домашних матчей указаны первыми).

Полуфиналы пройдут: 20-21 и 27-28 октября.

Финал – 3 ноября.

Соперник цемзаводчан команда «ДЮСШ Пинского района» в минувшее воскресенье стала обладателем Кубка Брестской области по футболу-2018. В финальном матче, который состоялся в г. Ивацевичи, пинчане обыграли команду «Брестжилстрой». Основное время матча завершилось вничью 1:1. Голом в составе ДЮСШ на 76-й минуте отметился Дмитрий Малащицкий. Соперник отыгрался на 82-й минуте. В серии послематчевых пенальти полешуки оказались мастеровитее – 4:1. Таким образом, впервые в истории брестского футбола команда Пинского района завоевала Кубок области по футболу и получила право участвовать в Кубке Регионов.