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Дональд Трамп опоздал на 73-ю сессию Генассамблеи ООН

25.09.2018 20:52 — Разное | СТВ  
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Новости США. Главные мировые новости приходят из США. В Нью-Йорке продолжается 73-я Генассамблея ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп опоздал на 73-ю сессию Генассамблеи ООН

25 сентября день общеполитической дискуссии. Четверть часа отведено для каждой страны и её программных заявлений. На Манхеттене собрались президенты, главы правительств и министры иностранных дел почти 200 государств. Интересы Беларуси представляет глава МИД Владимир Макей. Примечательно, что одно из самых ожидаемых выступлений – Президента США – прошло с большим опозданием. Дональд Трамп опоздал на дискуссию. А вот начало его речи зал встретил смехом.

Дональд Трамп опоздал на 73-ю сессию Генассамблеи ООН

Китай и Россия на саммите затронут проблему односторонних американских санкций. Не останется без внимания и сирийский вопрос. Кроме того, нынешний саммит войдет в историю как первый, в котором официально принял участие младенец. Это трехмесячная дочь премьер-министра Новой Зеландии. Ей в штаб-квартире вручили бейдж участника переговоров.

 
 
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Новости США. Главные мировые новости приходят из США. В Нью-Йорке продолжается 73-я Генассамблея ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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