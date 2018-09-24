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Новости экономики за 25.09.2018
Новости Беларуси. Беларусь стремительно наращивает экспорт древесной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за 2017 год товарооборот, например, с Грузией увеличился в 10 раз. Основной упор наша страна делает на поставку уже готовых изделий из дерева.
Особой популярностью пользуются белорусские дома, конструкции и мебель. Уже в ближайшее время в Белостоке пройдет Восточно-экономический форум. Где эксперты по деревообработке и мебельной отрасли более чем из 40 стран обсудят возможности новых коопераций, а также новые условия для бережного и рационального использования древесины.
Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:
Клайф Брукс, мастер резьбы по дереву (Англия):
В 25 раз ведущая деловая площадка собрала в Минске более 100 компаний из 18 стран. Зарубежные эксперты деревообрабатывающей отрасли приехали в столицу, чтобы обменяться не только опытом, но и инновационными технологиями. Также на выставке мастера столярного дела смогли продемонстрировать свои умения. Разлетаться щепки и стружка будут в футбольном манеже до конца недели.
РЕКОРДНЫЙ КОНТРАКТ
Рекордом отметились и дорожные строители. Белорусская компания выиграла украинский тендер на ремонт автодороги Киев-Одесса.
Сумма сделки почти 25 миллионов долларов, и это самый крупный контракт за всё время участия белорусов в конкурсах на обслуживание украинских дорог. Работы должны быть завершены до конца 2020 года. Кстати, сегодня белорусские инженеры и строители работают во многих постсоветских странах. В первом полугодии экспорт строительных услуг составил 234 миллиона долларов.
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Новости Беларуси. Беларусь стремительно наращивает экспорт древесной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за 2017 год товарооборот,...
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