Снова аврал по госдолгу. В 2019 году Беларусь должна вернуть 3,9 млрд USD

banki24.by Минфин Беларуси наконец-то обнародовал оценку платежей по госдолгу, которые предстоят в 2019 году. Это было сделано в сентябрьском номере ведомственного журнала «Финансы, учет, аудит», пишет





По расчетам чиновников, за 2019 год траты Беларуси на погашение и обслуживание госдолга достигнут 8,7 млрд BYN. Из этой суммы погашение основного долга составит 5,7 млрд BYN, обслуживание процентов — 3 млрд BYN.





В проект бюджета на будущий год Минфин заложил курс доллара на уровне 2,2160 BYN за 1 USD. Следовательно, в пересчете на валюту расходы государства за 2019 год составят около 3,9 млрд USD.





Погашение и обслуживание госдолга у нас идет из республиканского бюджета. При этом совокупные доходы республиканского бюджета ожидаются на уровне 23,5 млрд BYN, расходы — 21,8 млрд BYN.





Если бы Беларусь полностью отрезала себя от внешних источников финансирования, траты на госдолг заняли бы 40% всех расходов! Огромные расходы на выплату госдолга негативно сказываются на нашей экономике. Поэтому бóльшую часть долга правительство вынуждено рефинансировать.





До конца 2018 года Минфин ждет поступление шестого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Идут переговоры о выделении в 2019 году нового госкредита России на сумму до 1 млрд USD, седьмого транша от ЕФСР (200 млн USD).





Также власти хотят выйти на китайский и российский рынки облигаций с бумагами в юанях и российских рублях. Деньги от размещения панда-облигаций могут быть зачислены в золотовалютные резервы, так как юань с 2016 года входит в корзину МВФ. Идти на рефинансирование обязательств вынуждает и структура госдолга. Основная часть платежей приходится на внешний долг, большая часть внутренних займов тоже номинирована в иностранных валютах. Валютная выручка Беларуси ограничена и стране требуется постоянная подпитка извне.





Если в 2019 году госдолг опять будет рефинансирован на 75%, Минфин сведет траты на покрытие обязательств примерно к 10% от расходов бюджета. Такой уровень расходов власти поддерживают уже несколько лет подряд. Расходы на погашение и обслуживание госдолга прогнозируются практически на уровне 2019-го как минимум еще на 4 года вперед. Для Беларуси критически важно оптимизировать график заимствований, чтобы в итоге страна не пришла к дефолту.