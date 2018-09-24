ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снова аврал по госдолгу. В 2019 году Беларусь должна вернуть 3,9 млрд USD

25.09.2018 21:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Минфин подготовил проект бюджета на 2019 год. Раздел по расходам на погашение госдолга окрашен в неприятно черные тона.

Минфин Беларуси наконец-то обнародовал оценку платежей по госдолгу, которые предстоят в 2019 году. Это было сделано в сентябрьском номере ведомственного журнала «Финансы, учет, аудит», пишет banki24.by

По расчетам чиновников, за 2019 год траты Беларуси на погашение и обслуживание госдолга достигнут 8,7 млрд BYN. Из этой суммы погашение основного долга составит 5,7 млрд BYN, обслуживание процентов — 3 млрд BYN. 

В проект бюджета на будущий год Минфин заложил курс доллара на уровне 2,2160 BYN за 1 USD. Следовательно, в пересчете на валюту расходы государства за 2019 год составят около 3,9 млрд USD. 

Погашение и обслуживание госдолга у нас идет из республиканского бюджета. При этом совокупные доходы республиканского бюджета ожидаются на уровне 23,5 млрд BYN, расходы — 21,8 млрд BYN. 

Если бы Беларусь полностью отрезала себя от внешних источников финансирования, траты на госдолг заняли бы 40% всех расходов! Огромные расходы на выплату госдолга негативно сказываются на нашей экономике. Поэтому бóльшую часть долга правительство вынуждено рефинансировать. 

До конца 2018 года Минфин ждет поступление шестого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Идут переговоры о выделении в 2019 году нового госкредита России на сумму до 1 млрд USD, седьмого транша от ЕФСР (200 млн USD). 

Также власти хотят выйти на китайский и российский рынки облигаций с бумагами в юанях и российских рублях. Деньги от размещения панда-облигаций могут быть зачислены в золотовалютные резервы, так как юань с 2016 года входит в корзину МВФ. Идти на рефинансирование обязательств вынуждает и структура госдолга. Основная часть платежей приходится на внешний долг, большая часть внутренних займов тоже номинирована в иностранных валютах. Валютная выручка Беларуси ограничена и стране требуется постоянная подпитка извне. 

Если в 2019 году госдолг опять будет рефинансирован на 75%, Минфин сведет траты на покрытие обязательств примерно к 10% от расходов бюджета. Такой уровень расходов власти поддерживают уже несколько лет подряд. Расходы на погашение и обслуживание госдолга прогнозируются практически на уровне 2019-го как минимум еще на 4 года вперед. Для Беларуси критически важно оптимизировать график заимствований, чтобы в итоге страна не пришла к дефолту.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минфин подготовил проект бюджета на 2019 год. Раздел по расходам на погашение госдолга окрашен в неприятно черные тона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть человек пострадали от взрыва на "Могилевдреве"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика