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Доходы полумиллиона белорусов в прошлом году были ниже бюджета прожиточного минимума

25.09.2018 21:00 — Разное | Партизан  
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В 2017 году численность жителей страны, находящихся за чертой малообеспеченности, достигла максимума за последние пять лет.

В прошлом году у 528,1 тысячи белорусов (5,9% населения) среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, сообщает Национальный статистический комитет. Бюджет прожиточного минимума в 2017 году несколько раз менялся и составлял от 174,5 до 197,81 рубля.

За последнее десятилетие только в кризисные 2011 и 2012 годы белорусов, чьи располагаемые ресурсы не дотягивали до бюджета прожиточного минимума, было больше, чем в 2017 году.

Численность населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума.

 
 
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В 2017 году численность жителей страны, находящихся за чертой малообеспеченности, достигла максимума за последние пять лет.
 
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