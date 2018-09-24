Доходы полумиллиона белорусов в прошлом году были ниже бюджета прожиточного минимума

сообщает Национальный статистический комитет. Бюджет прожиточного минимума в 2017 году несколько раз менялся и составлял от 174,5 до 197,81 рубля. В прошлом году у 528,1 тысячи белорусов (5,9% населения) среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума,Национальный статистический комитет. Бюджет прожиточного минимума в 2017 году несколько раз менялся и составлял от 174,5 до 197,81 рубля.





За последнее десятилетие только в кризисные 2011 и 2012 годы белорусов, чьи располагаемые ресурсы не дотягивали до бюджета прожиточного минимума, было больше, чем в 2017 году.





Численность населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума.