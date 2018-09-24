В Столинском районе нашли труп мужчины, предположительно пропавшего шесть лет назад

Находку сделали в лесном массиве вблизи д. Хотомель.

Местные жители, собиравшие ягоды, обнаружили скелетированные останки неустановленного человека. Вызванные на место правоохранители предположили, что это труп Яблокова М.В., еще одного хотомельца (1983 г.р.), который без вести пропал в октябре 2012 года. Такой вывод был сделан по остаткам одежды. По словам официального представителя УГКСЭ Татьяны Коток, мужчина пропал в период сбора ягод шестилетней давности. Его поиски велись, но в болотистой местности найти тело не удалось. Назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая поможет точно установить личность погибшего и причины его смерти. Останки направлены в морг. Проводится проверка.