Украинский эксперт: Лукашенко готов идти на любые уступки, лишь бы оттянуть момент неизбежного столкновения с Россией

О том, как восприняли решение белорусского руководителя в Украине, в интервью «Белорусскому партизану» рассуждает политический эксперт Олександр Палий (Киев).





- "Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", заявил 24 сентября Лукашенко. Как трактуют в Украине заявление Лукашенко?





- Похоже, что это решение Лукашенко вызвано в первую очередь желанием замаскировать усиление шпионской деятельности россиян в приграничных районах и усилением там российских разведывательно-диверсионных подразделений. Эти мероприятия будут маскировать под борьбу с контрабандой оружия.





- Чем, на ваш взгляд, вызвано такое резкое заявление Лукашенко?





- Вероятно, это последствия его встречи с Путиным. Лукашенко готов идти на любые уступки России, лишь бы оттянуть момент его неизбежного столкновения с Россией.





- Эксперты обращают внимание, что заявление о «закрытии границы» прозвучало после встречи Лукашенко и Путина в Сочи, где также обсуждались вопросы по Украине. Существует ли взаимосвязь между двумя событиями?





- Очевидно, да. Хотя проблема контрабанды оружия может существовать, она далеко не такая острая, как это пытается изобразить Лукашенко. Россия в любой момент может организовать контрабанду оружия таких масштабов, которые с Украины никогда в Беларусь не зайдут.









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- Отношения между Минском и Киевом заметно ухудшились. Почему так происходит?





- Очевидно, это последствия тактики Лукашенко, который вынужден любой ценой, в первую очередь ценой отношений с Украиной и ценой принципиальных для Украины вопросов, продлевать свою «нужность» Кремлю.





- Киев предлагает перенести переговоры по Донбассу из Минска. Это реакция Украины на поведение соседа?





- Это реакция отдельных украинских дипломатов на не нейтральную позицию Беларуси в международных организациях в вопросах, важных для Украины.





- Как скажется на положении официального Минска перенос переговоров по Донбассу?





- Думаю, такого переноса не состоится, поскольку он бессмысленен. Россия изначальн превратила белорусскую площадку переговоров в место бессмысленных пикировок для имитации самих переговоров. Но дело в том, что Россия может и за границами Беларуси врать точно так же, как и в Минске, как это она делает и на Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке и ОБСЕ в Австрии.