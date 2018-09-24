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Украинский эксперт: Лукашенко готов идти на любые уступки, лишь бы оттянуть момент неизбежного столкновения с Россией

25.09.2018 20:36 — Разное | Партизан  
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Решение Лукашенко «закрыть границу» с Украиной, озвученное на встрече с Государственным секретарем Совета Безопасности Станиславом Засем и Председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо, породило двусмысленность. Особенно на фоне того, что прозвучало оно вскоре после встречи с Путиным в Сочи. Как понимать выражение «закрыть границу» – обеспечить охрану либо установить «железный занавес»?

Украинский эксперт: Лукашенко готов идти на любые уступки, лишь бы оттянуть момент неизбежного столкновения с Россией
О том, как восприняли решение белорусского руководителя в Украине, в интервью «Белорусскому партизану» рассуждает политический эксперт Олександр Палий (Киев).

- "Мы приняли решение об укреплении границы с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", заявил 24 сентября Лукашенко. Как трактуют в Украине заявление Лукашенко? 

- Похоже, что это решение Лукашенко вызвано в первую очередь желанием замаскировать усиление шпионской деятельности россиян в приграничных районах и усилением там российских разведывательно-диверсионных подразделений. Эти мероприятия будут маскировать под борьбу с контрабандой оружия. 

- Чем, на ваш взгляд, вызвано такое резкое заявление Лукашенко? 

- Вероятно, это последствия его встречи с Путиным. Лукашенко готов идти на любые уступки России, лишь бы оттянуть момент его неизбежного столкновения с Россией. 

- Эксперты обращают внимание, что заявление о «закрытии границы» прозвучало после встречи Лукашенко и Путина в Сочи, где также обсуждались вопросы по Украине. Существует ли взаимосвязь между двумя событиями? 

- Очевидно, да. Хотя проблема контрабанды оружия может существовать, она далеко не такая острая, как это пытается изобразить Лукашенко. Россия в любой момент может организовать контрабанду оружия таких масштабов, которые с Украины никогда в Беларусь не зайдут. 


Фото из открытых источников

- Отношения между Минском и Киевом заметно ухудшились. Почему так происходит? 

- Очевидно, это последствия тактики Лукашенко, который вынужден любой ценой, в первую очередь ценой отношений с Украиной и ценой принципиальных для Украины вопросов, продлевать свою «нужность» Кремлю. 

- Киев предлагает перенести переговоры по Донбассу из Минска. Это реакция Украины на поведение соседа? 

- Это реакция отдельных украинских дипломатов на не нейтральную позицию Беларуси в международных организациях в вопросах, важных для Украины. 

- Как скажется на положении официального Минска перенос переговоров по Донбассу? 

- Думаю, такого переноса не состоится, поскольку он бессмысленен. Россия изначальн превратила белорусскую площадку переговоров в место бессмысленных пикировок для имитации самих переговоров. Но дело в том, что Россия может и за границами Беларуси врать точно так же, как и в Минске, как это она делает и на Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке и ОБСЕ в Австрии.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение Лукашенко «закрыть границу» с Украиной, озвученное на встрече с Государственным секретарем Совета Безопасности Станиславом Засем и Председателем...
 
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