Журналист Tut.by признался, что его шантажом завербовали в Следственном комитете

Бобрик сообщил, что после трехчасового обыска в квартире 7 августа его отвезли в центральный аппарат Следственного комитета. Здесь в адрес журналиста и его родственников поступали прямые угрозы. Сначала сотрудники пообещали раскрыть детали личной жизни журналиста, если он откажется от сотрудничества. А закончилось угрозами в адрес родных, которые могут пострадать. В результате Дмитрий Бобрик написал бумагу о сотрудничестве.





После того, как стало понятно, что получить от журналиста какую-либо информацию не получится, Дмитрия Бобрика сразу же перевели в новый статус — подозреваемый.



