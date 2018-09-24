ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналист Tut.by признался, что его шантажом завербовали в Следственном комитете

25.09.2018 20:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Журналист Tut.by Дмитрий Бобрик признался в своём фейсбуке, что во время допроса в Следственном комитете по «делу БелТА» его шантажом завербовали.

Журналист Tut.by признался, что его шантажом завербовали в Следственном комитете
Бобрик сообщил, что после трехчасового обыска в квартире 7 августа его отвезли в центральный аппарат Следственного комитета. Здесь в адрес журналиста и его родственников поступали прямые угрозы. Сначала сотрудники пообещали раскрыть детали личной жизни журналиста, если он откажется от сотрудничества. А закончилось угрозами в адрес родных, которые могут пострадать. В результате Дмитрий Бобрик написал бумагу о сотрудничестве.

После того, как стало понятно, что получить от журналиста какую-либо информацию не получится, Дмитрия Бобрика сразу же перевели в новый статус — подозреваемый.

После этого давление усилилось.

«Мне пришлось многое выдержать. Но не знаю, какие испытания меня ожидают впереди, и не знаю, хватит ли мне сил все это выдержать, но молчать об этом я уже не могу. Боюсь, что дальше будет оказываться давление на моих родных, близких, друзей», — пишет журналист крупнейшего белорусского портала.

Напомним, нескольких белорусских журналистов и редакторов задержали 7 августа в рамках так называемого «дела БелТА». Их обвиняют в том, что якобы они незаконно воспользовались паролями от платного сервиса государственного информационного агентства БелТА.

Дмитрия Бобрика тогда не отправили на сутки, а продержали в Следственном комитете около 10 часов.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист Tut.by Дмитрий Бобрик признался в своём фейсбуке, что во время допроса в Следственном комитете по «делу БелТА» его шантажом завербовали.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ташкенте запустили акцию по проведению массовой утренней зарядки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика