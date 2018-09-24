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В Ташкенте запустили акцию по проведению массовой утренней зарядки
Хокимият Ташкента запустил акцию по проведению массовой утренней зарядки, сообщает
На днях во всех lетских юношеских спортивных школах Ташкента была проведена массовая утренняя зарядка с участием проживающего вблизи населения. В этом мероприятии приняло участие 1870 любителей спорта.
25 сентября, сразу в нескольких местах будут проходить мероприятия, где планируют провести зарядку одновременно 400 человек.
"В продолжение этой традиции, в целях агитации регулярных занятий физической культурой и здорового образа жизни среди населения, в Ташкенте будут проводиться массовые занятия утренней гимнастикой. Кроме этого, будут проходить различные спартакиады, марафоны и соревнования. Необходимо отметить, что человек, близкий к спорту застрахован от многих болезней, а также гарантирует себе долголетие", – отметили в пресс-службе столичной администрации.
Вместе с этим, хокимият Ташкента и Управление физической культуры и спорта столицы призывает все министерства и ведомства, организации и предприятия, государственные органы и другие хозяйствующие субъекты к следующему определить один день недели в трудовом коллективе "Днём спорта и здоровья и систематически совершенствовать спортивно-оздоровительную работу и обеспечить необходимым спортивным инвентарем всех сотрудников, с учетом их интересов и возраста.
А так же в организациях с продолжительным рабочим днём внедрить систему выполнения гимнастических упражнений, направленную на предупреждение усталости, поднятие духа сотрудников и повышения их рабочей эффективности.
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Хокимият Ташкента запустил акцию по проведению массовой утренней зарядки, сообщает Podrobno.uz.
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