В Ташкенте запустили акцию по проведению массовой утренней зарядки

На днях во всех lетских юношеских спортивных школах Ташкента была проведена массовая утренняя зарядка с участием проживающего вблизи населения. В этом мероприятии приняло участие 1870 любителей спорта.





25 сентября, сразу в нескольких местах будут проходить мероприятия, где планируют провести зарядку одновременно 400 человек.





"В продолжение этой традиции, в целях агитации регулярных занятий физической культурой и здорового образа жизни среди населения, в Ташкенте будут проводиться массовые занятия утренней гимнастикой. Кроме этого, будут проходить различные спартакиады, марафоны и соревнования. Необходимо отметить, что человек, близкий к спорту застрахован от многих болезней, а также гарантирует себе долголетие", – отметили в пресс-службе столичной администрации.





Вместе с этим, хокимият Ташкента и Управление физической культуры и спорта столицы призывает все министерства и ведомства, организации и предприятия, государственные органы и другие хозяйствующие субъекты к следующему определить один день недели в трудовом коллективе "Днём спорта и здоровья и систематически совершенствовать спортивно-оздоровительную работу и обеспечить необходимым спортивным инвентарем всех сотрудников, с учетом их интересов и возраста.





А так же в организациях с продолжительным рабочим днём внедрить систему выполнения гимнастических упражнений, направленную на предупреждение усталости, поднятие духа сотрудников и повышения их рабочей эффективности.

