ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко примет участие в саммите глав СНГ

25.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств стран СНГ, сообщает пресс-служба главы республики.

В пресс-службе отметили, что переговорная часть саммита включает в себя заседания глав государств в узком и расширенном форматах. Президенты рассмотрят вопросы, касающиеся текущей деятельности Содружества, а также развития дальнейшего взаимодействия в различных сферах.

На полях саммита Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами. Кроме того, за рамками саммита запланированы двусторонние встречи главы Беларуси и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ранее сообщалось, что в саммите в Душанбе примет участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ожидается, что Назарбаев на полях саммита проведет ряд двусторонних встреч. 

Саммит пройдет в Душанбе 27-28 сентября.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На полях саммита президент Беларуси проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи Беларуси провели рабочую встречи с коллегами из ФБР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика