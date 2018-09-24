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Лукашенко примет участие в саммите глав СНГ
25.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств стран СНГ, сообщает пресс-служба главы республики.
В пресс-службе отметили, что переговорная часть саммита включает в себя заседания глав государств в узком и расширенном форматах. Президенты рассмотрят вопросы, касающиеся текущей деятельности Содружества, а также развития дальнейшего взаимодействия в различных сферах.
На полях саммита Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами. Кроме того, за рамками саммита запланированы двусторонние встречи главы Беларуси и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Ранее сообщалось, что в саммите в Душанбе
Саммит пройдет в Душанбе 27-28 сентября.
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На полях саммита президент Беларуси проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами.
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