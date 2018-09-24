Лукашенко примет участие в саммите глав СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 сентября направится с рабочим визитом в Таджикистан для участия в заседании Совета глав государств стран СНГ, сообщает пресс-служба главы республики.

В пресс-службе отметили, что переговорная часть саммита включает в себя заседания глав государств в узком и расширенном форматах. Президенты рассмотрят вопросы, касающиеся текущей деятельности Содружества, а также развития дальнейшего взаимодействия в различных сферах.

На полях саммита Лукашенко проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными лидерами. Кроме того, за рамками саммита запланированы двусторонние встречи главы Беларуси и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ранее сообщалось, что в саммите в Душанбе примет участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ожидается, что Назарбаев на полях саммита проведет ряд двусторонних встреч.

Саммит пройдет в Душанбе 27-28 сентября.