Проходящий подозреваемым по делу "БелТА" редактор TUT.by Дмитрий Бобрик заявляет о давлении на него следствия и угрозах в адрес родных.

"После трехчасового обыска в квартире 7 августа меня отвезли в центральный аппарат Следственного комитета. (…) Здесь в адрес поступали прямые угрозы — в мой адрес, и в адрес моих родных и близких. Сначала мне пообещали раскрыть детали личной жизни, если откажусь от сотрудничества. А закончилось угрозами в адрес родных, которые могут пострадать", - написал он в Facebook во вторник.

По его словам, тогда он подписал бумагу о сотрудничестве, однако затем решил, что не станет этого делать.

"После того как стало понятно, что получить от меня какую-либо информацию не получится, меня сразу же перевели в новый статус — подозреваемый. После этого давление усилилось. (…) Боюсь, что дальше будет оказываться давление на моих родных, близких, друзей", - продолжил он.

Как сообщалось, 7-8 августа в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, Следственный комитет задерживал и допросил до 20 журналистов. В статусе подозреваемых находятся восемь человек. 27 августа журналистам-фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из страны.