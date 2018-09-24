Взрыв на «Могилевдреве». Как минимум шесть пострадавших

Сегодня, 25 сентября, в 18:30 на «Могилевдреве» произошло ЧП, шесть человек пострадали, пишет БелТА с ссылкой на официального представителя Могилевского областного управления МЧС Вадима Врублевского.

«Произошел хлопок, взрыв. Что конкретно – пока говорить рано. На месте работает комиссия», – отметил Вадим Врублевский. По его словам, взрыв произошел в покрасочной камере. Пострадавшие доставлены в больницу, об их состоянии пока не сообщается.