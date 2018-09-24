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Юных исследователей Минской области приглашают принять участие в конкурсе
Новости Беларуси. Принять участие в конкурсе исследовательских работ приглашают учеников школ и гимназий, учащихся профессионально-технических заведений Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Лучшие молодые исследователи будут определены 27 октября по итогам работы секций: по астрономии, информатике, истории, краеведению, физике и другим дисциплинам. Их организуют на базе Минского областного института развития образования, в Государственном областном лицее, и в школах №1 Фаниполя и Заславля.
Елена Жученко, главный специалист главного управления по образованию Миноблисполкома:
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Новости Беларуси. Принять участие в конкурсе исследовательских работ приглашают учеников школ и гимназий, учащихся профессионально-технических заведений...
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