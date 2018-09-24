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Что делать, когда с потолка льются потоки воды? В непростой ситуации оказались жители агрогородка Лапичи
Новости Беларуси. Темы следующего репортажа нам подсказали зрители СТВ из Могилевской области. Ремонт крыши в одном из домов в агрогородке Лапичи привел к настоящему потопу. Жители встретили осень буквально под отрытым небом. У коммунальщиков своя версия.
Жильцы проблемного дома:
Квартиры жильцов дома № 6 на улице Армейской постигает участь Атлантиды. Несколько недель стены и потолки тряслись от проходящего на крыше ремонта, а затем из всех стыков хлынула вода.
Станислав Янпольский, житель Лапичей:
Владимир и Светлана Сташкевич недавно сделали ремонт. Теперь пенсионеры не представляют, как жить когда в прихожей не осталось ни навесных потолков ни обоев. Вся мебель в квартире испорчена, а от влажности можно задохнуться. Без слёз говорить о том, что произошло, они попросту не могут. Болит душа.
Светлана Сташкевич, житель Лапичей:
Светлана Качан вместе с мужем и ребёнком получили квартиру только в мае этого года. Семья молодая, поэтому сразу стали обустраивается – заказали мебель в комнату и кухню. Оказалось, спешили зря.
Светлана Качан, житель Лапичей:
Ремонт мягкой кровли крыши начали 1 сентября, а закончить должны в конце октября. Обслуживает дом Осиповичское ЖКХ. Оно и выступило в роли заказчика. Подрядчикам стала строительная фирма «Зубрмонтажстрой», которая привела субподрядчика.
О профессионализме строителей сказать ни чего нельзя. Те элементы крыши, которые оказались легче, просто сбрасывали на землю, а заменили плиты обычной плёнкой. Представитель фирмы уклончиво ситуацию комментируют и неохотно.
Валерий Дашкевич, руководитель проекта по ремонту крыши:
Максим Слиж, СТВ:
В ЖКХ так же ответ подготовили. Внятный, но не совсем понятный. Ведь люди не раз говорили – их заливает, а чинить стали в сезон дождей.
Сергей Соловей, заместитель директора Осиповичского ЖКХ:
И ещё один странный эпизод этого дела. Акт, в котором были поставлены подписи жильцов о согласии на ремонт, сами же жильцы и в глаза не видели. Никто из них не был на том собрании.
Алеся Колковская, житель Лапичей:
Представитель ЖКХ пообещал разобраться, как это произошло. Несмотря на то, что о проблеме знают и районные власти, и областные люди хотят лишь одного – скорее получить надёжную крышу над головой. Жить в страхе они устали, как и считать всё новые капли воды в ночной тишине. Поэтому, пока у них не получается – ни понять, ни простить.
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Что делать, когда с потолка льются потоки воды? В непростой ситуации оказались жители агрогородка Лапичи
Новости Беларуси. Темы следующего репортажа нам подсказали зрители СТВ из Могилевской области. Ремонт крыши в одном из домов в агрогородке Лапичи привел к...
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