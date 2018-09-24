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Вадим Скрипченко остался без работы

25.09.2018 22:06 — Разное | Интерфакс  
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Белорусский тренер Вадим Скрипченко уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Арарат-Армения".

Официальная причина увольнения – неудовлетворительные результаты команды, сообщает пресс-служба клуба.

В.Скрипченко возглавил команду в августе нынешнего года. Под руководством белорусского специалиста "Арарат-Армения" провела 8 матчей, одержала 3 победы, потерпела 3 поражения и 2 матча свела вничью.

 
 
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Белорусский тренер Вадим Скрипченко уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Арарат-Армения". Официальная причина увольнения – неудовлетворительные...
 
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