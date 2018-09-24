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Следователи Беларуси провели рабочую встречи с коллегами из ФБР
В центральном аппарате Следственного комитета Республики Беларусь 25 сентября состоялась рабочая встреча с представителями Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
"Белорусская и американская стороны продолжают развитие сотрудничества в рамках подписанного в Вашингтоне в январе 2018 года меморандума о взаимопонимании между Следственным комитетом Республики Беларусь и ФБР", - говорится в сообщении отдела информации и связи с общественность. СК Беларуси.
Данный визит стал третьим для представителей ФБР в текущем году в СК. Беларуси. В развитие ранее достигнутых договоренностей были затронуты вопросы, связанные с совершенствованием методов следственной работы и механизма взаимодействия ведомств в борьбе с транснациональной преступностью.
Стороны также условились продолжить практику обмена представляющей взаимный интерес информацией.
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В центральном аппарате Следственного комитета Республики Беларусь 25 сентября состоялась рабочая встреча с представителями Федерального бюро расследований...
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