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Следователи Беларуси провели рабочую встречи с коллегами из ФБР

25.09.2018 21:48 — Разное | Интерфакс  
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В центральном аппарате Следственного комитета Республики Беларусь 25 сентября состоялась рабочая встреча с представителями Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"Белорусская и американская стороны продолжают развитие сотрудничества в рамках подписанного в Вашингтоне в январе 2018 года меморандума о взаимопонимании между Следственным комитетом Республики Беларусь и ФБР", - говорится в сообщении отдела информации и связи с общественность. СК Беларуси.

Данный визит стал третьим для представителей ФБР в текущем году в СК. Беларуси. В развитие ранее достигнутых договоренностей были затронуты вопросы, связанные с совершенствованием методов следственной работы и механизма взаимодействия ведомств в борьбе с транснациональной преступностью.

Стороны также условились продолжить практику обмена представляющей взаимный интерес информацией.

 
 
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В центральном аппарате Следственного комитета Республики Беларусь 25 сентября состоялась рабочая встреча с представителями Федерального бюро расследований...
 
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