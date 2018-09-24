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На "Могилевдреве" прогремел взрыв. Пострадали 6 человек

25.09.2018 21:34 — Разное | Интерфакс  
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На предприятии "Могилевдрев" во вторник вечером около 18.30 произошел взрыв, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Известно о 6 пострадавших. Все они доставлены в больницу.

Обстоятельства взрыва устанавливаются. На месте происшествия работает комиссия.

(будет дополнено)

 
 
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На предприятии "Могилевдрев" во вторник вечером около 18.30 произошел взрыв, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. Известно о 6 пострадавших. Все они...
 
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