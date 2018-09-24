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На "Могилевдреве" прогремел взрыв. Пострадали 6 человек
На предприятии "Могилевдрев" во вторник вечером около 18.30 произошел взрыв, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Известно о 6 пострадавших. Все они доставлены в больницу.
Обстоятельства взрыва устанавливаются. На месте происшествия работает комиссия.
(будет дополнено)
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На предприятии "Могилевдрев" во вторник вечером около 18.30 произошел взрыв, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. Известно о 6 пострадавших. Все они...
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