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Тройное ДТП на Кальварийской: столкнулись два автобуса и троллейбус

25.09.2018 23:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Необычная авария произошла около половины третьего. Автобусы двигались по Кальварийской со стороны Ольшевского в направлении Гусовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тройное ДТП на Кальварийской: столкнулись два автобуса и троллейбус

 Два автобуса остановились, чтобы высадить пассажиров, следом к остановке подъехал троллейбус. Вероятно, его водитель отвлёкся. В итоге - удар и тройное ДТП. В результате аварии пострадала одна женщина, у нее небольшой ушиб. Всем пассажирам наземного транспорта пришлось воспользоваться метро. Но многие задержались на остановке, чтобы снять аварию на свои мобильные телефоны.

 
 
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Новости Беларуси. Необычная авария произошла около половины третьего. Автобусы двигались по Кальварийской со стороны Ольшевского в направлении...
 
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