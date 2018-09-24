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Взрыв на предприятии «Могилёвдрев»: есть пострадавшие. Подробности с места ЧП

25.09.2018 22:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Предположительно, в 18.30 на предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв.

Юрий Прокопенко, корреспондент СТВ: 
На телефон МЧС поступило сообщение от работников предприятия. По их словам, в покрасочной камере мебельного цеха произошел взрыв. В это время рядом находились 6 человек. Все они получили травмы и теперь госпитализированы. Состояние троих медики оценивают как тяжелое. Они получили ожоги до 40% тела. 
На месте происшествия работают службы МЧС и следственно-оперативная группа Следственного комитета. Комментариев пока никто не дает. 

«Могилевдрев» считается проблемным предприятием не только с точки зрения экономических показателей, но и безопасности труда.

Два с половиной года назад здесь произошел серьезный пожар: горел транспортер и кровля мебельного цеха. Но тогда обошлось без пострадавших.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области, сейчас там работает оперативно-следственная группа, которая осматривает место происшествия.

 
 
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Новости Беларуси. Предположительно, в 18.30 на предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв.
 
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