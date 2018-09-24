|
Взрыв на предприятии «Могилёвдрев»: есть пострадавшие. Подробности с места ЧП
Новости Беларуси. Предположительно, в 18.30 на предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв.
Юрий Прокопенко, корреспондент СТВ:
«Могилевдрев» считается проблемным предприятием не только с точки зрения экономических показателей, но и безопасности труда.
Два с половиной года назад здесь произошел серьезный пожар: горел транспортер и кровля мебельного цеха. Но тогда обошлось без пострадавших.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области, сейчас там работает оперативно-следственная группа, которая осматривает место происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предположительно, в 18.30 на предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)