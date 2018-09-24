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26 сентября один из выходов станции метро «Парк Челюскинцев» будет закрыт
Новости Беларуси. Временные неудобства. Один из выходов станции метро «Парк Челюскинцев» 26 сентября закроют на ремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Реконструкция пригласительной площадки запланирована в сторону проспекта Независимости. Перекрыт будет только этот участок, остальные будут доступны для пассажиров. Работы планируют завершить к 12 октября.
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Новости Беларуси. Временные неудобства. Один из выходов станции метро «Парк Челюскинцев» 26 сентября закроют на ремонт, сообщили в программе «Столичные...
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