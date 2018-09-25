"Платил картой с кешбэком, а деньги обратно не пришли". Почему так может произойти

С каждым годом банки предлагают все больше карточек с кешбэком. Это, напомним, возвращение определенного количества денег на карту в виде процента от суммы покупки. Как правило, это 1−1,5% за все, что вы оплатили по безналу, но бывает определенная категория товаров, за которую полагается повышенный кешбэк, например, 3%. Но иногда бывает так, что покупки были сделаны и оплачены успешно, а деньги обратно не пришли.
Для начала разберемся, как банк видит, что вы покупаете. В этом помогает МСС-код — четырехзначное число, обозначающее категорию покупки. Это коды, которые присваиваются банком-эквайером (банк, обслуживающий вас в момент совершения операции с «пластиком») организациям торговли и сервиса в соответствии с правилами платежных систем и классификацией видов ее деятельности.
Банк сам назначает группу товаров, по которым можно получить вознаграждение по той или иной карте. Но бывают ситуации, когда банк-эквайер случайно присвоил точке продаж не тот МСС-код или магазин пользуется услугами сразу нескольких эквайеров, — тогда у каждой кассы могут быть свои МСС-коды. К тому же, как показывает практика, коды могут меняться.
Чтобы знать, рассчитывать на кешбэк или нет, лучше связаться со своим банком. Но загвоздка в том, что МСС-код вам смогут сообщить только после проведенной операции. Также в некоторых банках посмотреть транзакцию и код к ней возможно в выписке в интернет-банке/приложении, но тоже только если операция прошла по счету.
Если же вы хотите совершить крупную покупку и рассчитываете на большой кешбэк, то стоит проверить «исправность» МСС-кодов. Для начала купите какую-либо мелочь, затем обратитесь в банк и узнайте код по проведенной операции. Сверьтесь с нашей таблицей или списком на сайте банка и, если все в порядке, рассчитывайтесь по-крупному.