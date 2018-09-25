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"Платил картой с кешбэком, а деньги обратно не пришли". Почему так может произойти

25.09.2018 23:18 — Разное | Tut.by  
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С каждым годом банки предлагают все больше карточек с кешбэком. Это, напомним, возвращение определенного количества денег на карту в виде процента от суммы покупки. Как правило, это 1−1,5% за все, что вы оплатили по безналу, но бывает определенная категория товаров, за которую полагается повышенный кешбэк, например, 3%. Но иногда бывает так, что покупки были сделаны и оплачены успешно, а деньги обратно не пришли.


Фото: Reuters

Для начала разберемся, как банк видит, что вы покупаете. В этом помогает МСС-код — четырехзначное число, обозначающее категорию покупки. Это коды, которые присваиваются банком-эквайером (банк, обслуживающий вас в момент совершения операции с «пластиком») организациям торговли и сервиса в соответствии с правилами платежных систем и классификацией видов ее деятельности.

Банк сам назначает группу товаров, по которым можно получить вознаграждение по той или иной карте. Но бывают ситуации, когда банк-эквайер случайно присвоил точке продаж не тот МСС-код или магазин пользуется услугами сразу нескольких эквайеров, — тогда у каждой кассы могут быть свои МСС-коды. К тому же, как показывает практика, коды могут меняться.

Чтобы знать, рассчитывать на кешбэк или нет, лучше связаться со своим банком. Но загвоздка в том, что МСС-код вам смогут сообщить только после проведенной операции. Также в некоторых банках посмотреть транзакцию и код к ней возможно в выписке в интернет-банке/приложении, но тоже только если операция прошла по счету.

Если же вы хотите совершить крупную покупку и рассчитываете на большой кешбэк, то стоит проверить «исправность» МСС-кодов. Для начала купите какую-либо мелочь, затем обратитесь в банк и узнайте код по проведенной операции. Сверьтесь с нашей таблицей или списком на сайте банка и, если все в порядке, рассчитывайтесь по-крупному.

Список МСС-кодов

Описание категории

Продовольственные товары

5199, 5309, 5331, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5811, 5812, 5813, 5814, 5921, 5993

Продуктовые супермаркеты и магазины, универсальные магазины, магазины Duty Free, рестораны, бары, кафе

Непродовольственные товары

2741, 2842, 5021, 5044, 5045, 5046, 5065, 5085, 5094, 5099, 5111, 5131, 5137, 5139, 5169, 5192, 5300, 5310, 5311, 5399, 5551, 5598, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5661, 5681, 5691, 5699, 5712, 5718, 5719, 5722, 5732, 5733, 5735, 5815, 5931, 5932, 5933, 5937, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5963, 5964, 5965, 5966, 5967, 5969, 5970, 5972, 5973, 5975, 5977, 5978, 5983, 5992, 5994, 5995, 5997, 5998, 5999, 7278, 7623, 8398, 8661

Универсальные магазины, одежда, обувь, косметика, мебель и интерьер, посуда, электроника и бытовая техника, ювелирные изделия, аксессуары, детские товары, товары для животных

Строительство и ремонт

1740, 1771, 5039, 5074, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5713, 5714

Строительные товары и работы, скобяные товары, отделочные материалы

Автомобилистам

4121, 5013, 5172, 5511, 5521, 5531, 5532, 5533, 5541, 5542, 5571, 5592, 5599, 7512, 7524, 7523, 7531, 7534, 7538, 7542, 7549, 8675

Заправки, сервис, автомойки, автозапчасти, покупка транспортных средств, паркинг

Медицина и аптеки

4119, 5047, 5122, 5912, 5976, 8011, 8021, 8031, 8041, 8042, 8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099

Медицинские центры, врачи, аптеки

Досуг и развлечения

5971, 7832, 7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7996, 7998

Галереи, кинотеатры, театры, студии, клубы

Услуги

0742, 0763, 1520, 1711, 1731, 1750, 1761, 1799, 2791, 4011, 4111, 4112, 4121, 4131, 4214, 4215, 4225, 4457, 4511, 4582, 4789, 5697, 5698, 5734, 5960, 5968, 7012, 7210, 7211, 7216, 7217, 7221, 7230, 7251, 7261, 7276, 7277, 7296, 7297, 7333, 7338, 7339, 7342, 7349, 7361, 7375, 7379, 7392, 7393, 7394, 7395, 7513, 7519, 7535, 7622, 7629, 7631, 7641, 7692, 7699, 7829, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8699, 8911, 8931, 9222

Салоны красоты и парикмахерские, перевозки, образовательные услуги, ремонт и услуги найма, фотостудии

Спорт, туризм и активный отдых

0780, 3000 — 3299, 3351 — 3441, 3501 — 3999, 4411, 4468, 4722, 5193, 5261, 5561, 5655, 5940, 5941, 5962, 5996, 7011, 7032, 7033, 7298, 7941, 7991, 7997, 7999

Товары и инвентарь для занятий спортом, отели и гостиницы, авиалинии, туристические агентства, товары для сада и огорода, тренажерные залы и оздоровительные центры

Все карточки белорусских банков

Переводы с карты на карту онлайн

 
 
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Чтобы знать, рассчитывать на кешбэк или нет, лучше связаться со своим банком. Но загвоздка в том, что МСС-код вам смогут сообщить только после проведенной операции.
 
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