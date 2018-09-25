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В Минске на остановке столкнулись троллейбус и два автобуса. Пострадала пассажирка
Авария с участием общественного транспорта произошла сегодня днем на улице Кальварийской, сообщила столичная ГАИ.
Автобусы маршрутов № 40 и 78 ехали по улице Кальварийской со стороны Ольшевского в направлении улицы Гусовского. Транспортные средства остановились для высадки и посадки пассажиров на остановке «Улица Притыцкого». Когда практически все пассажиры зашли в автобусы, к остановке подъехал троллейбус маршрута № 44. Его водитель отвлекся от управления и столкнулся со стоящим впереди автобусом. Тот от удара въехал в другой автобус.
В результате ДТП пострадала пассажирка троллейбуса: у 76-летней женщины ушиб колена.
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По предварительной информации, его водитель отвлекся от управления и столкнулся со стоящим впереди автобусом. Тот от удара въехал в другой автобус.
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