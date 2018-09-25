Среда стала самым криминальным днем в оперативной сводке с 17 по 23 сентября

«Оперативка» за период с 17 по 23 сентября

(по материалам Кореличского РОВД и Кореличского РОСК)





Три уголовных дела, возбужденных по линии уголовного розыска, пожар со смертельным исходом и обнаруженная ручная граната времен Великой Отечественной войны – вот те события, вокруг которых было сосредоточено внимание сотрудников Кореличского РОВД на прошедшей неделе.

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Слово «пожар» всегда звучит пугающе. Что же говорить о словосочетании «пожар со смертельным исходом»? Именно такой трагический случай в агрогородке Оюцевичи омрачил утро понедельника. В результате пожара повреждены кровля, стены и находящееся в доме имущество. Но самое страшное, что огненная стихия унесла жизнь 85-летней хозяйки. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электросушилки.

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В этот же день в лесном массиве вблизи деревни Синявская Слобода Еремичского сельсовета грибник обнаружил ручную гранату времен Великой Отечественной войны. Неподалеку также был найден медальон, предположительно немецкого происхождения, который сотрудниками райотдела передан в обособленную группу военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов.

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Среда, 19 сентября, трижды промелькнула в оперативной сводке за прошедшую неделю: все 3 уголовных дела по линии уголовного розыска были возбуждены именно в этот день.

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Стоило жительнице одного из общежитий г.п. Кореличи на непродолжительное время оставить пакет с продуктами питания и одеждой возле двери своей квартиры, как сразу же нашлись желающие поживиться чужим имуществом, а именно, 48-летний местный житель и его 46-летняя напарница, в отношении которых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК РБ («Кража»).

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Семейно-бытовое насилие – проблема, которая встречается гораздо чаще, чем мы думаем. Просто не все хотят выносить сор из избы. А зря. Домашний тиран должен быть наказан, о чем свидетельствуют два уголовных дела, возбуждены по одной и той же статье – ч.1 ст. 149 УК РБ («Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения»), в отношении 43-летнего жителя д. Волоки, который неоднократно избивал свою 37-летнюю жену.

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За период с 17 по 23 сентября к административной ответственности привлечено 108 правонарушителей, из них по линии ГАИ – 71.