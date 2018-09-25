ЧП на «Могилевдреве»: на предприятии произошел взрыв, есть раненные

Вечером 25 сентября на предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв. В результате инцидента пострадали шесть человеки, у них ожоги и другие травмы.

Инцидент произошел в покрасочной камере предприятия вечером во вторник. Во время взрыва пострадали шестеро рабочих, сообщает БелаПАН . По имеющейся информации, трое из них получили ожоги, еще у троих — легкие травмы, все пострадавшие были госпитализированы и об их состоянии пока ничего больше не известно.

Как сообщает belta.by со ссылкой на Вадима Врублевского, официального представителя областного управления МЧС, на производстве «Могилевдрева» примерно в 18.30 часов раздался хлопок, а затем произошел взрыв.

«Что конкретно взорвалось – пока не известно, пока не завершено расследование, об этом рано еще говорить», – уточнил представитель Могилевского облуправления МЧС. Он также отметил, что расследовать ЧП будет специальная комиссия.