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ЧП на «Могилевдреве»: на предприятии произошел взрыв, есть раненные
Вечером 25 сентября на предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв. В результате инцидента пострадали шесть человеки, у них ожоги и другие травмы.
Инцидент произошел в покрасочной камере предприятия вечером во вторник. Во время взрыва пострадали шестеро рабочих, сообщает
Как
«Что конкретно взорвалось – пока не известно, пока не завершено расследование, об этом рано еще говорить», – уточнил представитель Могилевского облуправления МЧС. Он также отметил, что расследовать ЧП будет специальная комиссия.
Напомним, что в октябре 2010 года от
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Вечером 25 сентября на предприятии «Могилевдрев» произошел взрыв. В результате инцидента пострадали шесть человеки, у них ожоги и другие травмы.
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