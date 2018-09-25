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Lonely Planet назвало самые вкусные блюда мира
Самое вкусное в мире блюдо, по мнению туристического издательства Lonely Planet, известного своими путеводителями, - пинчос в испанском Сан-Себастьяне.
Пинчос - это небольшие бутерброды с разными ингредиентами, часто - с рыбой и морепродуктами, традиционная испанская закуска к пиву или красному вину.
На второе место эксперты поставили ароматный и сытный суп карри лакса, который готовят в Куала-Лумпуре.
На третье - аутентичные суши в ресторанах Токио.
Также в топ самых вкусных блюд попали копенгагенские сморреброды, особый бутерброд с рыбным, мясным или овощным топпингом и пицца, как ее готовят в Неаполе. К слову, в прошлом году традиции ее приготовления были признаны объектом нематериального наследия ЮНЕСКО.
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Самое вкусное в мире блюдо, по мнению туристического издательства Lonely Planet, известного своими путеводителями, - пинчос в испанском Сан-Себастьяне.
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