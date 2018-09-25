Lonely Planet назвало самые вкусные блюда мира





На второе место эксперты поставили ароматный и сытный суп карри лакса, который готовят в Куала-Лумпуре.











На третье - аутентичные суши в ресторанах Токио.











Также в топ самых вкусных блюд попали копенгагенские сморреброды, особый бутерброд с рыбным, мясным или овощным топпингом и пицца, как ее готовят в Неаполе. К слову, в прошлом году традиции ее приготовления были признаны объектом нематериального наследия ЮНЕСКО.















Пинчос - это небольшие бутерброды с разными ингредиентами, часто - с рыбой и морепродуктами, традиционная испанская закуска к пиву или красному вину.