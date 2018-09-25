Белорусский тренер Скрипченко не проработал в Ереване и двух месяцев

"Прессбол" , руководство клуба назвало причиной "неудовлетворительные результаты". Как информирует, руководство клуба назвало причиной "неудовлетворительные результаты".





Скрипченко 42 года. Он работал в тренерском штабе БАТЭ, а в 2011-2013 годах был главным тренером ФК "Минск". В качестве ассистента Виктора Гончаренко уехал на работу в Россию, сначала в ФК "Кубань", затем — в ФК "Урал". Из последней команды Гончаренко ушёл, а Скрипченко остался. После были "Крылья Советов", "Анжи", которые он тренировал не очень удачно: команды прощались с элитой. Главным тренером "Арарат-Армения" белорусского специалиста назначили 2 августа. С того времени в армянской Премьер-лиге команда трижды проиграла, трижды выиграла и два матча сыграла вничью. Она занимает 5-е место в турнирной таблице.