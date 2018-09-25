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Более 110 единиц нелегального оружия конфисковали белорусские пограничники

25.09.2018 21:36 — Разное | Партизан  
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Более 110 единиц оружия и 1200 боеприпасов изъяли белорусские пограничники в текущем году.

Об этом «Радыё Свабода» сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

«В 2018 году на границе было обнаружено и изъято 110 единиц оружия и более 1200 боеприпасов. Это меньше, чем в 2017 году, что свидетельствует о тесной работе белорусских пограничников с коллегами из соседних стран», — рассказал Бычковский.

Сколько нелегального оружия и боеприпасов было изъято на украинско-белорусской границе, Бычковский не сообщил.

Представитель ведомства также сказал, что данное президентом поручение — усилить границу с Украиной — планируется выполнить до конца 2018 года. При этом увеличение численности пограничников на данном направлении произойдет за счет перераспределения в силовых ведомствах.


— То есть общее количество штатных единиц в силовом блоке не увеличится, но часть из других ведомств будет передана пограничникам, — пояснил Бычковский.

По его словам, в штат территориальной пограничной службы вернут маневренные группы численностью от 60 до 80 человек.

О том, что в стране принято решение усилить границу с Украиной, Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем Станиславом Засем и главой Госпогранкомитета Анатолием Лаппо.

— Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие, — заявил президент.


 
 
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Более 110 единиц оружия и 1200 боеприпасов изъяли белорусские пограничники в текущем году.
 
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