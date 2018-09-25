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Журналист Tut.by признался, что его шантажом завербовали в Следственном комитете
Дмитрий Бобрик
Дмитрий Бобрик сообщил, что после трехчасового обыска в квартире 7 августа его отвезли в центральный аппарат Следственного комитета. Здесь в адрес журналиста и его родственников поступали прямые угрозы. Сначала сотрудники пообещали раскрыть детали личной жизни журналиста, если он откажется от сотрудничества. А закончилось угрозами в адрес родных, которые могут пострадать. В результате Бобрик написал бумагу о сотрудничестве.
После того, как стало понятно, что получить от журналиста какую-либо информацию не получится, Бобрика сразу же перевели в новый статус — подозреваемый.
После этого давление усилилось.
«Мне пришлось многое выдержать. Но не знаю, какие испытания меня ожидают впереди, и не знаю, хватит ли мне сил все это выдержать, но молчать об этом я уже не могу. Боюсь, что дальше будет оказываться давление на моих родных, близких, друзей», — пишет журналист крупнейшего белорусского портала.
Напомним, нескольких белорусских журналистов и редакторов задержали 7 августа в рамках так называемого «дела БелТА». Их обвиняют в том, что якобы они незаконно воспользовались паролями от платного сервиса государственного информационного агентства БелТА.
Дмитрия Бобрика тогда не отправили на сутки, а продержали в Следственном комитете около 10 часов.
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Дмитрий Бобрик признался, что во время допроса в СК по "делу БелТА" его шантажом завербовали.
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