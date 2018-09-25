Журналист Tut.by признался, что его шантажом завербовали в Следственном комитете



Дмитрий Бобрик

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сообщил, что после трехчасового обыска в квартире 7 августа его отвезли в центральный аппарат Следственного комитета. Здесь в адрес журналиста и его родственников поступали прямые угрозы. Сначала сотрудники пообещали раскрыть детали личной жизни журналиста, если он откажется от сотрудничества. А закончилось угрозами в адрес родных, которые могут пострадать. В результате Бобрик написал бумагу о сотрудничестве.После того, как стало понятно, что получить от журналиста какую-либо информацию не получится, Бобрика сразу же перевели в новый статус — подозреваемый.После этого давление усилилось.— пишет журналист крупнейшего белорусского портала.Напомним, нескольких белорусских журналистов и редакторов задержали 7 августа в рамках так называемого «дела БелТА». Их обвиняют в том, что якобы они незаконно воспользовались паролями от платного сервиса государственного информационного агентства БелТА.Дмитрия Бобрика тогда не отправили на сутки, а продержали в Следственном комитете около 10 часов.