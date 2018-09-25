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Всё ли готово к отопительному сезону в Бресте и по области?
26.09.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Готовы ли наши дома к отопительному сезону? Коммунальщики Брестской области заверили, что почти! Дома-то готовы, а вот мы, как всегда, к холодам не готовы! Хоть и лето затянулось, а всё равно мало. Но специалистам отведён срок до 1 октября, после этой даты тепло брестчанам может понадобиться в любой момент. Более серьёзное понижение температуры неминуемо. В регионе поменяли теплотрассы, утеплили фасады и реконструировали котельные.
Подробнее – Ирина Никитина.
Несколько трёхэтажек на окраине Бреста, где живут полторы сотни человек (в основном пожилые люди), построили в 1980-х для работников местного колхоза. С тех пор капитального ремонта здесь не было. Между панелями развелась сырость, а талый снег с крыши стекал прямо на голову. От холода спасались много лет, но прошлой зимой чуть было не замёрзли, ведь остановилось отопление. На мелкий ремонт размениваться не стали, к аварийному дому подошли капитально. Прошлись по трещинам, утеплили стены. Пришлось даже уменьшить оконные проёмы в подъездах.
К холодам ремонт завершат, люди надеются, что за электроэнергию платить станут меньше. Раньше, говорят, часть пенсии вместе с тёплым воздухом уходила «в трубу». И так было со всеми старыми многоэтажками. Там, где оборудование изрядно износилось, заменили на новое. Только в этом году утеплили 70 домов.
Процесс подготовки к пуску тепла не одномоментный, а потому готовиться специалисты начинают ещё с весны. Задача коммунальщиков – проверить все датчики, вентили и трубы. Сдают паспорта готовности жилых помещений, промышленных зданий, котельных. Это гарантия, что нигде ничего не потечёт, не порвётся.
Пока в домах тепло, эта умная котельная спит, хоть и «греет» полмикрорайона. В сравнении со старой, советской, говорят мастера, экономия и денежная, и трудовая колоссальная.
Время ещё терпит, но в Брестской области к отопительному сезону подготовились основательно. Все теплоисточники могут включить хоть завтра. К слову, с весны только теплотрасс переложили больше 70 километров. Зато новые трубы позволят сэкономить тысячи.
В первую очередь отопительный сезон начнётся в Беларуси в социальных объектах: детских садах, школах и больницах. Следом – начнёт поступать в квартиры и жилые дома. Условный метеорологический стандарт для включения отопления – пять суток в регионе должно быть не выше +8°С. Решают власти на местах по каждому району отдельно.
Но на юге страны обычно подача тепла происходит до 10 октября.
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Готовы ли наши дома к отопительному сезону? Коммунальщики Брестской области заверили, что почти! Дома-то готовы, а вот мы, как всегда, к холодам не готовы! Хоть и лето...
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