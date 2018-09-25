Макрон призвал изменить модель мирового порядка









"Пришло время посмотреть заново на сегодняшний мир. Миропорядок сталкивается со сложностями в саморегуляции: экономические, финансовые и климатические проблемы по-прежнему актуальны", - отметил Макрон.





По его словам, ООН часто не защищала права, а лишь осуждала их нарушение.





Лидер Франуции заявил, что мировому сообществу, вероятно, необходимо "создать новую модель и новый мировой баланс".





"После Второй мировой войны в течение нескольких столетий мы видели мировой баланс, который был основан на блоках стран. Затем это были сверхдержавы. И теперь мы наблюдаем новую нестабильность в мире, которая характеризуется существованием нескольких центров силы", - отметил французский лидер.





По его мнению, новый миропорядок должен базироваться на мировом и региональном сотрудничестве.





При этом президент Франции назвал суверенитет стран и равенство людей важнейшими принципами, которые должны соблюдаться.



