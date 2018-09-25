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Макрон призвал изменить модель мирового порядка
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал создать новую модель мирового порядка вместо изживших себя образцов, существовавших после Второй мировой войны. Об этом он заявил во вторник, 25 сентября, выступая на 73 сессии Генассамблеи ООН, сообщает Интерфакс Украина.
"Пришло время посмотреть заново на сегодняшний мир. Миропорядок сталкивается со сложностями в саморегуляции: экономические, финансовые и климатические проблемы по-прежнему актуальны", - отметил Макрон.
По его словам, ООН часто не защищала права, а лишь осуждала их нарушение.
Лидер Франуции заявил, что мировому сообществу, вероятно, необходимо "создать новую модель и новый мировой баланс".
"После Второй мировой войны в течение нескольких столетий мы видели мировой баланс, который был основан на блоках стран. Затем это были сверхдержавы. И теперь мы наблюдаем новую нестабильность в мире, которая характеризуется существованием нескольких центров силы", - отметил французский лидер.
По его мнению, новый миропорядок должен базироваться на мировом и региональном сотрудничестве.
При этом президент Франции назвал суверенитет стран и равенство людей важнейшими принципами, которые должны соблюдаться.
25 сентября в Нью-Йорке начались основные мероприятия сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Всю неделю в стенах международной организации будут выступать главы и представители государств. Александр Лукашенко также покинет Минск. Однако летит он не в Нью-Йорк, а в Душанбе.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал создать новую модель мирового порядка вместо изживших себя образцов, существовавших после Второй мировой войны. Об...
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