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Матюшевский и Сосновская прошли комиссию Нацбанка

26.09.2018 07:20 — Разное | Партизан  
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Василий Матюшевский и Татьяна Сосновская прошли оценку соответствия квалификационным требованиям для занятия должности руководителя банка.

Такая информация размещена на сайте Нацбанка. Там указано, что оценка проведена 13 сентября, срок действия свидетельства составляет 5 лет.

Кроме того, как следует из данных регулятора, Матюшевский может занять должность главы НКФО либо заместителя руководителя банка или НКФО.

А также стать членом коллегиального исполнительного органа банка или НКФО либо независимым директором банка или НКФО.

Сосновская, в свою очередь, прошла оценку соответствия еще на позицию независимого директора банка.

Рекомендательные письма Матюшевскому предоставили глава «Белагропромбанка» Анатолий Лысюк и глава «Беларусбанка» Виктор Ананич.

Сосновскую рекомендовали председатель правления «СтатусБанка» Владимир Драгун и первый зампредседателя «Белагропромбанка» Павел Василевский.

Василий Матюшевский занимал ранее должность первого вице-премьера. Он был освобожден от нее 18 августа 2018 года в результате глобальных кадровых изменений в правительстве.

Татьяна Сосновская работала первым зампредом Банка развития, а после назначения 18 августа Сергея Румаса премьер-министром Беларуси стала исполняющим обязанности главы банка.
 
 
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Василий Матюшевский и Татьяна Сосновская прошли оценку соответствия квалификационным требованиям для занятия должности руководителя банка.
 
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