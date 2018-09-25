Матюшевский и Сосновская прошли комиссию Нацбанка

Такая информация размещена на сайте Нацбанка. Там указано, что оценка проведена 13 сентября, срок действия свидетельства составляет 5 лет.





Кроме того, как следует из данных регулятора, Матюшевский может занять должность главы НКФО либо заместителя руководителя банка или НКФО.





А также стать членом коллегиального исполнительного органа банка или НКФО либо независимым директором банка или НКФО.





Сосновская, в свою очередь, прошла оценку соответствия еще на позицию независимого директора банка.





Рекомендательные письма Матюшевскому предоставили глава «Белагропромбанка» Анатолий Лысюк и глава «Беларусбанка» Виктор Ананич.





Сосновскую рекомендовали председатель правления «СтатусБанка» Владимир Драгун и первый зампредседателя «Белагропромбанка» Павел Василевский.





Василий Матюшевский занимал ранее должность первого вице-премьера. Он был освобожден от нее 18 августа 2018 года в результате глобальных кадровых изменений в правительстве.





Татьяна Сосновская работала первым зампредом Банка развития, а после назначения 18 августа Сергея Румаса премьер-министром Беларуси стала исполняющим обязанности главы банка.