По примеру Хрущева: в Беларуси будут строить квартиры-лилипуты









БЕЛТА . Об этом сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, комментируя проект стратегии развития строительной отрасли Беларуси до 2025 года, который обсуждался сегодня на заседании Президиума Совмина, передает





"Мы намерены предложить планировки квартир (такая задача уже стоит), которые будут оптимизированы по сравнению с тем, что сейчас есть на рынке, чтобы максимально оптимизировать стоимость самой квартиры. То есть минимум на 10-15% уменьшить площадь предлагаемых однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных квартир", - рассказал Микуленок.





Отвечая на вопрос о прогнозе по средней цене квадратного метра, министр отметил, что его стоимость будет держаться в диапазоне средней зарплаты, как это наблюдается сейчас. Что касается качества работ, то, как считает Микуленок, это не вопрос стратегии до 2025 года, а текущий вопрос ответственности всех задействованных в строительстве.



