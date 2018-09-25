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Три груди у моделей. Чем удивил бренд GCDS на показе моды в Милане

26.09.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Закончилась Неделя моды в Милане, третья в расписании модных показов из «Большой четверки» наряду с Нью-Йорком, Лондоном, Парижем. Традиционно свои дерзкие коллекции представили лучшие из лучших мира моды от Dolce & Gabbana, Fendi, Prada до Emporio Armani и Roberto Cavalli.

Итальянская Неделя моды из года в год придерживается принципа поддержки национального: 85% домов моды, принимающих участие в Неделе, — итальянские бренды.

Кроме того, Неделя моды в Милане — это отличная возможность обратить внимание прессы, фэшн-критиков, фотографов и других экспертов индустрии для более молодых по сравнению с классиками итальянской моды дизайнеров.

Так, GCDS, итальянский бренд, основанный в 2015 году братьями Джулиано и Джордано Кальца, представил коллекцию весна-лето — 2019, посвященную будущему. Название бренда — акроним от God Can`t Destroy Streetwear (Бог не может уничтожить уличную одежду. — Прим. ред.). В своих коллекциях дизайнеры стараются объединить гламур и городской стиль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GCDS (@gcdswear)

На Неделе моды в Милане кроме «космических» комбинезонов, купальников, мини-юбок и высокой обуви со шнуровкой неонового цвета в духе «Стартрека» две модели предстали в топах, которые обтягивали три груди. Накладная грудь была сделана настолько натурально, что фото моделей буквально взорвали инстаграм, вызвав оживленные дискуссии. Сами дизайнеры объяснили, что тем самым хотели передать эволюцию человечества и будущее, где тело не будет иметь значения, так как миром будут править модельеры и бренды.

 
 
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GCDS, итальянский бренд, основанный в 2015 году братьями Джулиано и Джордано Кальца, представил коллекцию весна-лето - 2019, посвященную будущему.
 
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