В Беларуси с 1 октября курить станет еще дороже

Подорожание коснется, в частности, продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», сообщает БЕЛТА .

На 5 копеек вырастут цены на некоторые виды Pall Mall, а также на Rothmans Nano Blue, Rothmans Demi Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Click Amber.

На 10 копеек подорожают сигареты Rothmans Demi Click Purple. Цены на сигареты ФЭСТ MS и CREDO MS будут установлены на уровне Br0,97.

Сигареты ООО «Табак-инвест» также изменятся в цене. Так, на 5 копеек подорожают некоторые виды сигарет Camel и LD, на 6 копеек – «Форт слим», на 2 копейки – «Форт» и «Форт 7».

Компания «Беларусьторг» с 1 октября повышает на 5 копеек стоимость Winston XS Purple Impulse. Цены на сигареты Kent Double Mix установлены на уровне Br2,8, Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet - Br2.