|
В Беларуси с 1 октября курить станет еще дороже
26.09.2018 08:14 — Разное | Аргументы и факты
Подорожание коснется, в частности, продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», сообщает
На 5 копеек вырастут цены на некоторые виды Pall Mall, а также на Rothmans Nano Blue, Rothmans Demi Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Click Amber.
На 10 копеек подорожают сигареты Rothmans Demi Click Purple. Цены на сигареты ФЭСТ MS и CREDO MS будут установлены на уровне Br0,97.
Сигареты ООО «Табак-инвест» также изменятся в цене. Так, на 5 копеек подорожают некоторые виды сигарет Camel и LD, на 6 копеек – «Форт слим», на 2 копейки – «Форт» и «Форт 7».
Компания «Беларусьторг» с 1 октября повышает на 5 копеек стоимость Winston XS Purple Impulse. Цены на сигареты Kent Double Mix установлены на уровне Br2,8, Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet - Br2.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)