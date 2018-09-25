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В Беларуси с 1 октября курить станет еще дороже

26.09.2018 08:14 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси с 1 октября курить станет еще дороже
shutterstock.com

Подорожание коснется, в частности, продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», сообщает БЕЛТА

На 5 копеек вырастут цены на некоторые виды Pall Mall, а также на Rothmans Nano Blue, Rothmans Demi Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Click Amber. 

В Беларуси с 1 октября курить станет еще дороже Традиционное подорожание сигарет ожидает курильщиков с 1 сентября

На 10 копеек подорожают сигареты Rothmans Demi Click Purple. Цены на сигареты ФЭСТ MS и CREDO MS будут установлены на уровне Br0,97

Сигареты ООО «Табак-инвест» также изменятся в цене. Так, на 5 копеек подорожают некоторые виды сигарет Camel и LD, на 6 копеек – «Форт слим», на 2 копейки – «Форт» и «Форт 7». 

Компания «Беларусьторг» с 1 октября повышает на 5 копеек стоимость Winston XS Purple Impulse. Цены на сигареты Kent Double Mix установлены на уровне Br2,8, Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet - Br2.

 
 
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Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.
 
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