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Какие нарушения обнаружили в школах Гродненской области?

26.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Какие нарушения обнаружили в школах Гродненской области?

Комитет государственного контроля Гродненской области подвел итоги подготовки учреждений образования к учебному году. Ряд учреждений образования не было готово на 100 процентов принимать детей. В одних школах не  закончены ремонтные работы, в других – не достает спортивного инвентаря, в третьих, банально, не наведен порядок. При этом, по информации специалистов, на подготовку к учебному году в области было израсходовано около 15 миллионов рублей бюджетных средств. Такая ситуация в учреждениях образования не приемлема, отметили в госконтроле и рекомендовали в следующем году начинать подготовку учреждений образования не в августе, а в мае. 

ТАТЬЯНА СЛАБЫШ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
 Не создается безопасное условие пребывания детей как в здании, так и на территории. В ряде школ имеются не огражденные ямы, доходят глубиной до 1 метра. Не ограждены от аварийных зданий, посторонние лица имеют свободный доступ на территорию школы. 

Причинами практически всех нарушений специалисты называют халатное отношение, бесхозяйственность и безответственность руководителей. Многие вещи не требуют больших материальных затрат. 

АЛЕКСАНДР СОНГИН, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА: 
 Иногда люди привыкают к тем недостаткам, которые есть, а на самом деле, это крайне  неприемлемо ни для руководителя, ни для его заместителя, и педагогов. С ними будем еще раз проводить работу, объяснять и продолжим работу по мониторингу образования, чтобы поставить в этом точку. 

Просроченные и с признаками порчи продукты, присвоение продуктов питания работниками школьных и детсадовских столовых – в прошлом году эта тема стала самой громкой и обсуждаемой. Сотрудники Комитета госконтроля,  прокуратуры лично проверяли школы, гимназии и детские сады по всей Гродненской области. За текущий период этого учебного года уже было выявлено несколько похожих случаев, отметили на коллегии Комитета госконтроля области. Большинство из них – в регионе, однако несколько есть и в Гродно. Вопрос обеспечения качественного питания в учреждениях образованиях Гродненской области находится на постоянном контроле  в Госконтроле и прокуратуре области.
 

 

 
Гродно Плюс
 
Теги: Гродно
 
 
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Комитет государственного контроля Гродненской области подвел итоги подготовки учреждений образования к учебному году. Ряд учреждений образования не было готово...
 
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