Какие нарушения обнаружили в школах Гродненской области?

ТАТЬЯНА СЛАБЫШ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Не создается безопасное условие пребывания детей как в здании, так и на территории. В ряде школ имеются не огражденные ямы, доходят глубиной до 1 метра. Не ограждены от аварийных зданий, посторонние лица имеют свободный доступ на территорию школы.



Причинами практически всех нарушений специалисты называют халатное отношение, бесхозяйственность и безответственность руководителей. Многие вещи не требуют больших материальных затрат.

АЛЕКСАНДР СОНГИН, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:

— Иногда люди привыкают к тем недостаткам, которые есть, а на самом деле, это крайне неприемлемо ни для руководителя, ни для его заместителя, и педагогов. С ними будем еще раз проводить работу, объяснять и продолжим работу по мониторингу образования, чтобы поставить в этом точку.