В Быховском райисполкоме прошло заседании комиссии по противодействию коррупции

На очередном заседании комиссии по противодействию коррупции при райисполкоме во главе с заместителем председателя райисполкома Виктором Агнетовым главным стал вопрос о практике использования «телефонов доверия», средств массовой информации, «прямых телефонных линий», «горячих линий», результатах анонимного мониторинга населения с целью выявления и пресечения должностных правонарушений коррупционной направленности.

На Быховщине проводится системная работа по предупреждению, выявлению, пресечению этого вида преступления и устранению ее негативных последствий.

— В нынешнем году выявлено несколько преступлений с элементами коррупции. Четыре из них возбуждены в отношении одного лица – хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, 3 – злоупотребление властью или служебными полномочиями. Это эпизоды преступной деятельности мастера участка УКП «Жилкомхоз», которая, выполняя свои должностные обязанности, совершала хищения денежных средств от реализации образовавшихся излишков дров на котельных, а также, злоупотребляя служебными полномочиями, использовала подчиненных работников при строительстве дворовых построек на принадлежащем ей земельном участке, — рассказал оперуполномоченный группы по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции Быховского РОВД Александр Ковалев.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица райпо из-за хищения дизельного топлива с топливных электронных карт организации в течение 2017 года.

Иногда люди, сталкиваясь со сложными жизненными ситуациями, пытаются любыми, в том числе и незаконными способами, решить возникшие проблемные вопросы в свою пользу: быстро пройти медицинскую комиссию, получить нужную справку, трудоустроиться на хорошую работу и т.д. Такой подход рано или поздно приведет к уголовной ответственности. Например, дача взятки наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с возможной конфискацией имущества.

— Мошенники довольно часто наживаются на людях, попавших в положение, когда дача взятки для них становится одним из способов решения проблем. Обычно пускают пыль в глаза потерпевшим и говорят им, что имеют нужные связи, но для этого надо дать им некоторую сумму. Часто значительную. Некоторые, особенно доверчивые, хватаются за эту соломинку, даже не подозревая о ловушке мошенника. Деньги, отданные в качестве взятки, банально присваиваются. В дальнейшем взяткодателю сообщается о том, что нужно немного подождать. И человек в итоге остается у разбитого корыта, —констатирует Александр Ковалев.

Оказывается, такого рода факт подстрекательства к даче взятки уже имел место в отношении быховчанина. Мошенник, подстрекая к даче взятки должностным лицам исполнительных органов власти за решение вопроса о трудоустройстве дочери потерпевшего, завладел 2000 долларов США.

Заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов отметил, что противодействовать коррупции нужно системно и на корню пресекать попытки злоупотребления властью, а также служебным положением.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.