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Осень – время фликеров
26.09.2018 — Разное | Свислочская газета
«Не будь невидимкой – засветись в темноте!» – вчера с таким призывом в рамках единого дня безопасности дорожного движения сотрудники отделения Госавтоинспекции Свислочского РОВД обратились к пешеходам, велосипедистам, возчикам гужевого транспорта.
Согласно ПДД, при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом. Что касается езды на велосипедах и мопедах, то при движении по дороге в темное время суток на данных транспортных средствах должны быть включены: спереди – фонарь, излучающий белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет.
Елена КЕДИК.
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«Не будь невидимкой – засветись в темноте!» – вчера с таким призывом в рамках единого дня безопасности дорожного движения сотрудники отделения...
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