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Осень – время фликеров

26.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Осень – время фликеров

«Не будь невидимкой – засветись в темноте!» – вчера с таким призывом в рамках единого дня безопасности дорожного движения сотрудники отделения Госавтоинспекции Свислочского РОВД обратились к пешеходам, велосипедистам, возчикам гужевого транспорта. 

 

Согласно ПДД, при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом. Что касается езды на велосипедах и мопедах, то при движении по дороге в темное время суток на данных транспортных средствах должны быть включены: спереди – фонарь, излучающий белый свет, сзади – фонарь, излучающий красный свет.  


Лица, игнорирующие данные требования Правил дорожного движения, привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин, а в случае нахождения пешехода на проезжей части без фликера в состоянии алкогольного опьянения – от 3 до 5 базовых величин.


Кстати, за истекший период этого года сотрудники ОГАИ Свислочского РОВД задержали 218 пешеходов, в том числе 69 граждан перемещались по дорогам района в темное время суток без фликеров.


С целью профилактики ДТП с участием нетрезвых пешеходов и велосипедистов инспектора организовали встречи с работниками автозаправочных станций и водителями автобусов. Сотрудники ГАИ обратились к ним с просьбой о незамедлительном информировании органов внутренних дел по телефону 102 о нахождении на проезжей части в темное время суток нетрезвых пешеходов и велосипедистов, не обозначенных фликерами.

 

Елена КЕДИК.
 

 
 
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«Не будь невидимкой – засветись в темноте!» – вчера с таким призывом в рамках единого дня безопасности дорожного движения сотрудники отделения...
 
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