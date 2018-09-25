Заготовка ягод и грибов на Городокщине

Заготовитель ЧПТУП «Стречно» Светлана Себрикова (на снимке) пять лет принимает ягоды у населения. С июня по октябрь к ней спешат жители из Межи и соседних деревень: Каверзов, Полово, Солодковичей, аг. Степановичи с ведрами спелой черники, клюквы, лисичек. Помимо Светланы Себриковой, заготовкой ягод и грибов на территории сельсовета заняты еще три человека в аг. Межа, д. Хмельник и д. Ремни.





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