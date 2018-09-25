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Наркотики, секс, пост про менструацию. За что победительниц конкурсов красоты лишали короны
На днях победительницу конкурса «Мисс Украина — 2018» Веронику Дидусенко лишили титула, потому что девушка скрыла, что была замужем и растит четырехлетнего сына. Этот случай не единичен, и мы вспомнили другие яркие истории, когда у первых красавиц забирали корону.
К слову, в истории белорусских конкурсов красоты тоже был случай, когда победительницу должны были дисквалифицировать. Яна Концевенко, «Мисс Минск 2013», оказалась героиней скандальной фотосъемки, которая быстро всплыла после победы девушки.
По договору, который заключался между участницами мероприятия и организаторами, конкурсантки не должны были иметь отношения к теле-, видео-, фотосъемкам эротического и порнографического характера. Трансляцию финала тогда отменили, но лишать Яну титула, по крайней мере официально, не стали. На пять лет конкурс стал на паузу, а в этом году
Оксана Федорова
Сейчас Оксана ассоциируется у нас с программой «Спокойной ночи, малыши» и романом с Николаем Басковым, который они превратили в настоящую пиар-компанию. А в 2002 году красавица Оксана заканчивала аспирантуру и участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная», где была признана «самой красивой девушкой во Вселенной» соответственно.
Однако спустя 3 месяца короны и титула Оксану Федорову лишили, так как она отказывалась выполнять обязанности победительницы — участвовать в массовых мероприятиях, участвовать в телешоу, давать интервью.
«Она необыкновенная красавица, но и небывало избалованная стерва, — прокомментировал тогда один из организаторов конкурса изданию New York Post. — Она ничего не хочет делать».
Так корону «Мисс Вселенной» передали девушке из Панамы, которая изначально заняла второе место — Жюстин Пасек.
Лаура Сунига
«Мисс Латинская Америка 2008» Лаура Сунига попала в тюрьму через два месяца после того, как получила корону. Полиция задержала девушку вместе с ее парнем: в их автомобиле нашли оружие и 53 тысячи долларов наличными. Королеве красоты предъявили целый список обвинений, среди которых торговля наркотиками и отмывание денег. Девушка несколько раз меняла показания, остановившись в итоге на том, что она ехала на шопинг вместе со своим бойфрендом-наркобароном.
Лауру арестовали на 40 суток, а потом выпустили, но титул и корону уже не вернули.
Кристиэли Кариде
Кристиэли Кариде, которую назвали «Мисс Пуэрто-Рико 2016», осталась без громкого титула и благ, которые давало первое место (например, путевку на конкурс «Мисс Вселенная»), через четыре месяца после финала.
Корону у Кристиэли забрали за то, что она нагрубила журналистам и отказалась принять участие в фотосессии. Организаторы заявили, что хамство со стороны королевы красоты непремлимо, извинились перед прессой и лишили девушку короны. Кристиэли прокомментировала, что причина ее поведения — личные проблемы и депрессия. Девушка пробовала судиться с организаторами, но титул ей не вернули.
Ытыр Эсен
Ситуация, которая произошла с победительницей конкурса красоты «Мисс Турция-2017», доказывает, что способность здраво рассуждать и думать о том, что говоришь и пишешь, нужна участницам не меньше привлекательной внешности.
Ытыр Эсен потеряла корону из-за странного сообщения в Twitter, где она написала, что у нее началась менструация, и ее «кровь прибавилась к крови героев», погибших во время неудавшейся попытки переворота в стране 15 июля 2016 года.
Организаторы отреагировали мгновенно, выступив с официальным заявлением, в котором говорилось, что девушка, которая будет представлять Турцию в мире и формировать имидж страны, не может рассуждать подобным образом.
Эмили Качоте и Эжени Журне
Мы объединили в одном пункте «Мисс Зимбабве 2015» и «Мисс Бретань 2015», потому что в один и тот же год с ними случилась одна и та же неприятность.
Эмили лишилась короны «Мисс Зимбабве», потому что отправляла парню свои откровенные фотографии, а он решил отомстить — и выложил их в Сеть.
Куда более невинный снимок новоиспеченная «Мисс Бретань» опубликовала в своем Инстаграме, но и это организаторы сочли недопустимым. На фото девушка обнажена выше пояса, но из-за позы снимок можно считать вполне себе скромным.
Тем не менее, организаторы шоу заявили, что француженка нарушила профессиональный моральный кодекс, лишили ее титула и возможности участвовать в конкурсе «Мисс Франция».
Зара Холланд
Видимо, в 2015 году организаторы конкурсов красоты сплотились в строжайшем подходе к моральному облику участниц. Так без короны осталась и "Мисс Великобритания 2015" - из-за участия в британском аналоге "Дома 2".
Откровенных сцен с участием девушки в эфире не показали. Но появления Холланд, лежащей под одеялом с мужчиной, на экране хватило для лишения титула. Зара призналась, что очень жалеет о том, что случилось, но организаторы конкурса были непреклонны.
Домоник Рамирез
А вот и позитивный пример: корону у "Мисс Сан-Антонио 2001" забрали, а она взбунтовалась. Да так, что пришлось корону вернули с извинениями.
Отнять титул у Домоник решили за... "обжорство". Организаторы заявили, что девушка слишком много ест, невероятно быстро набирает вес и больше не соответствует титулу победительницы. Больше того, ей посоветовали отказаться от любимой мексиканской кухни.
Все это было довольно обидно, и Домоник подала в суд. Для принятия решения присяжным понадобилось 12 часов. И они постановили: весить 58 кг при росте 173 см - это нормально. А заодно восстановили девушку в ее правах победительницы конкурса.
А как вы считаете, есть ли основания, чтобы лишать победительниц конкурсов красоты титула?
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Всего несколько историй, которые доказывают, что титула первой красавицы можно лишиться играючи.
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