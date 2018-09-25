Наркотики, секс, пост про менструацию. За что победительниц конкурсов красоты лишали короны

На днях победительницу конкурса «Мисс Украина — 2018» Веронику Дидусенко лишили титула, потому что девушка скрыла, что была замужем и растит четырехлетнего сына. Этот случай не единичен, и мы вспомнили другие яркие истории, когда у первых красавиц забирали корону.

К слову, в истории белорусских конкурсов красоты тоже был случай, когда победительницу должны были дисквалифицировать. Яна Концевенко, «Мисс Минск 2013», оказалась героиней скандальной фотосъемки, которая быстро всплыла после победы девушки.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По договору, который заключался между участницами мероприятия и организаторами, конкурсантки не должны были иметь отношения к теле-, видео-, фотосъемкам эротического и порнографического характера. Трансляцию финала тогда отменили, но лишать Яну титула, по крайней мере официально, не стали. На пять лет конкурс стал на паузу, а в этом году вернулся с новыми организаторами .

Оксана Федорова



celebs-place.com

Сейчас Оксана ассоциируется у нас с программой «Спокойной ночи, малыши» и романом с Николаем Басковым, который они превратили в настоящую пиар-компанию. А в 2002 году красавица Оксана заканчивала аспирантуру и участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная», где была признана «самой красивой девушкой во Вселенной» соответственно.

Однако спустя 3 месяца короны и титула Оксану Федорову лишили, так как она отказывалась выполнять обязанности победительницы — участвовать в массовых мероприятиях, участвовать в телешоу, давать интервью.

«Она необыкновенная красавица, но и небывало избалованная стерва, — прокомментировал тогда один из организаторов конкурса изданию New York Post. — Она ничего не хочет делать».

Так корону «Мисс Вселенной» передали девушке из Панамы, которая изначально заняла второе место — Жюстин Пасек.

Лаура Сунига





«Мисс Латинская Америка 2008» Лаура Сунига попала в тюрьму через два месяца после того, как получила корону. Полиция задержала девушку вместе с ее парнем: в их автомобиле нашли оружие и 53 тысячи долларов наличными. Королеве красоты предъявили целый список обвинений, среди которых торговля наркотиками и отмывание денег. Девушка несколько раз меняла показания, остановившись в итоге на том, что она ехала на шопинг вместе со своим бойфрендом-наркобароном.

Лауру арестовали на 40 суток, а потом выпустили, но титул и корону уже не вернули.

Кристиэли Кариде





Кристиэли Кариде, которую назвали «Мисс Пуэрто-Рико 2016», осталась без громкого титула и благ, которые давало первое место (например, путевку на конкурс «Мисс Вселенная»), через четыре месяца после финала.

Корону у Кристиэли забрали за то, что она нагрубила журналистам и отказалась принять участие в фотосессии. Организаторы заявили, что хамство со стороны королевы красоты непремлимо, извинились перед прессой и лишили девушку короны. Кристиэли прокомментировала, что причина ее поведения — личные проблемы и депрессия. Девушка пробовала судиться с организаторами, но титул ей не вернули.

Ытыр Эсен





Ситуация, которая произошла с победительницей конкурса красоты «Мисс Турция-2017», доказывает, что способность здраво рассуждать и думать о том, что говоришь и пишешь, нужна участницам не меньше привлекательной внешности.

Ытыр Эсен потеряла корону из-за странного сообщения в Twitter, где она написала, что у нее началась менструация, и ее «кровь прибавилась к крови героев», погибших во время неудавшейся попытки переворота в стране 15 июля 2016 года.

Организаторы отреагировали мгновенно, выступив с официальным заявлением, в котором говорилось, что девушка, которая будет представлять Турцию в мире и формировать имидж страны, не может рассуждать подобным образом.

Эмили Качоте и Эжени Журне

Мы объединили в одном пункте «Мисс Зимбабве 2015» и «Мисс Бретань 2015», потому что в один и тот же год с ними случилась одна и та же неприятность.

Эмили лишилась короны «Мисс Зимбабве», потому что отправляла парню свои откровенные фотографии, а он решил отомстить — и выложил их в Сеть.





Куда более невинный снимок новоиспеченная «Мисс Бретань» опубликовала в своем Инстаграме, но и это организаторы сочли недопустимым. На фото девушка обнажена выше пояса, но из-за позы снимок можно считать вполне себе скромным.





Тем не менее, организаторы шоу заявили, что француженка нарушила профессиональный моральный кодекс, лишили ее титула и возможности участвовать в конкурсе «Мисс Франция».

Тот самый "скандальный" снимок из Инстаграма девушки

Зара Холланд





Видимо, в 2015 году организаторы конкурсов красоты сплотились в строжайшем подходе к моральному облику участниц. Так без короны осталась и "Мисс Великобритания 2015" - из-за участия в британском аналоге "Дома 2".

Откровенных сцен с участием девушки в эфире не показали. Но появления Холланд, лежащей под одеялом с мужчиной, на экране хватило для лишения титула. Зара призналась, что очень жалеет о том, что случилось, но организаторы конкурса были непреклонны.

Домоник Рамирез





А вот и позитивный пример: корону у "Мисс Сан-Антонио 2001" забрали, а она взбунтовалась. Да так, что пришлось корону вернули с извинениями.

Отнять титул у Домоник решили за... "обжорство". Организаторы заявили, что девушка слишком много ест, невероятно быстро набирает вес и больше не соответствует титулу победительницы. Больше того, ей посоветовали отказаться от любимой мексиканской кухни.

Все это было довольно обидно, и Домоник подала в суд. Для принятия решения присяжным понадобилось 12 часов. И они постановили: весить 58 кг при росте 173 см - это нормально. А заодно восстановили девушку в ее правах победительницы конкурса.

А как вы считаете, есть ли основания, чтобы лишать победительниц конкурсов красоты титула?