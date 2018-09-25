"Так и сказала: "Иди на … из моей жизни". Психолог отвечает читателю, которого бросила девушка

Пережить трудную ситуацию в отношениях мужчинам зачастую еще трудней, чем женщинам, потому что они не могут выразить свои эмоции. Особенно — в юном возрасте. Молодой человек написал нам в редакцию, чтобы психолог объяснил ему, почему у него не клеятся отношения и он всегда остается один.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений» . Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».





— Всю сознательную жизнь я пребывал в чувстве глубокого одиночества. Нет, не подумайте, у меня есть семья, очень хорошая и заботливая. Правда, когда мне было 1,5 года, родители разошлись, но у меня сохраняются отличные отношения с обоими.

У меня были друзья, но никогда и ни с кем я не делился своими переживаниями, потому что знал: у них есть свои проблемы и мне они не помогут. С родителями я тоже не мог делиться: уверен, что они бы меня не поняли, тем более что у них свои заботы и утруждать их своими проблемами мне не хотелось. Я все держал в себе, не мог даже заплакать. Все время жил с чувством подавленности, стыда и низкой самооценкой. Я не могу найти единомышленников, людей, которые смогут поддержать со мной разговор. По этой причине у меня проблемы с общением, особенно с девушками, привыкшими к легкой и непринужденной беседе.

Кстати, о девушках. Мне 21 год, и у меня никогда не было девушки, даже какого-то близкого общения с ними. Говорят, что у меня приятная внешность, и знаете, еще так говорят: «У такого парня должно быть много девушек». Как думаете, что я чувствую, когда такое говорят? Да, я знаю, парню не принято жаловаться, страдать, но, к счастью, это анонимно, и единственная возможность поделиться хоть частью своих проблем.

Недавно я поступил в университет в Москве (сам из Минска) и в сентябре прошлого года заселился в общежитие. Там я впервые влюбился.

Я думал, как подойти к ней, но она подошла ко мне сама. Мы разговорились, я понял — она моя. Но у нее был парень, с которым она встречалась 2 года. Она мне это сказала и объяснила, что мы не можем встречаться. Но я продолжал общение с ней.

Я для нее был готов на все, а она втоптала меня в грязь и уничтожила. Ушла от своего парня и начала встречаться с моим врагом. А меня публично оскорбила, послав перед всеми на три буквы. Так и сказала: «Иди на х… из моей жизни». Удалила из друзей и внесла в черный список.





Я добивался ее больше полугода, а он достиг цели уже через 2 недели. Она так и сказала: «У меня было трудное время, но теперь у меня есть Леня». Сегодня Леня, завтра Саша, послезавтра Андрей… Все, кроме меня. В чем моя ошибка?

Я стал курить, выпивать, пропускать занятия, теперь меня могут отчислить… Каждый день вижу ее с этим парнем, они обнимаются прямо передо мной, как будто так и хотят спровоцировать меня. Я впадаю в жуткую депрессию и не понимаю, какой смысл в моей жизни.

Комментарий психолога:

Янина Коновко, психолог Центра успешных отношений





— Свое письмо вы начинаете с того, что «всю свою сознательную жизнь пребывали в чувстве глубокого одиночества», и так случилось, что не было рядом с вами близкого человека, с которым вы могли бы поделиться самым сокровенным, быть искренним до конца. А такой человек необходим каждому из нас, это может быть кто-то из родителей, друзей, супруг(а). Потому что отношение к себе мы строим во многом через отражение себя в других людях.

Чтобы составить полную картину самого себя (кто я, какой я, как я себя веду, что я говорю и т.д.), нам необходима «обратная связь» от других людей. И именно поэтому вы воспринимаете слезы как неадекватное проявление чувств, хотя плакать в трудные моменты жизни — абсолютно нормальная человеческая реакция как для мужчин, так и для женщин.

Ваше описание взаимоотношений с этой девушкой похоже на книжный сюжет, очень идеализировано, романтизировано: малейшие ее реакции преувеличены до максимальных размеров.

Большая часть этих отношений происходила и продолжает происходить в вашем воображении, а не в реальности. И такие романтичные настроения имеют место в жизни каждого человека, но в рамках подросткового возраста. А в вашем, юношеском, возрасте необходимо начинать строить реальные взаимоотношения как дружеские, так и любовные.

Из письма не очень понятен ваш запрос — что именно вы хотите: забыть эту девушку, научиться строить отношения с противоположным полом, избавиться от привычного чувства одиночества или повысить самооценку? Подозреваю, что все перечисленное.

Но придется начинать с самого начала.

В первую очередь необходимо научиться выражать любые свои эмоции в социально приемлемой форме. Конечно, гораздо проще и быстрее все эти процессы можно пройти вместе с психологом. Постарайтесь найти специалиста, которому вы могли бы доверять. В каждом университете есть психологическая служба, в которую можно обратиться бесплатно и анонимно.

Ваш творческий потенциал — очень хороший инструмент в процессе познания себя и выражения любого рода эмоций. Может быть, у вас получится написать книгу, рассказ, основанный на вашей истории любви, а может, это будет картина или студенческий спектакль по вашему сценарию. Кроме того, постарайтесь найти близких вам по духу людей, с которыми вы могли бы быть откровенными, обсудить волнующие вас темы. Лучше всего искать таких людей в тех творческих, спортивных, научных объединениях, секциях, кружках, сообществах, которые привлекают вас самого: как минимум ваши интересы будут однонаправлены.

Постарайтесь понять и определить, кто вы. Напишите ваши сильные, слабые стороны характера, свои желания, цели, ценности в жизни. Чем вы занимаетесь, увлекаетесь, кроме ежедневной учебы и самоуничижения?

Добавьте в свою жизнь новые занятия, хобби, знакомства, впечатления, путешествия. Чтобы прошлые сильные эмоции стали забываться — в настоящем и ближайшем будущем надо испытывать не менее яркие позитивные ощущения. Удачи вам!