Удочки под током, или Еще раз о теме электробезопасности при рыбной ловле

Вот и закончилась самая любимая детская пора. Дети вернулись к тетрадкам и учебникам, встретились с одноклассниками, преподавателями. И хотелось бы, чтобы эти встречи ничем не омрачались.

Березовская энергоинспекция обращает внимание директоров школ, учителей и родителей на необходимость проведения соответствующей разъяснительной работы по профилактике электротравматизма: следует постоянно акцентировать внимание ребят на необходимость безусловного соблюдения следующих правил электробезопасности:

- обращать внимание на предупреждающие надписи и знаки;

- не открывать электрические щиты, шкафы, ящики;

- не проникать за ограждения трансформаторных подстанций, не открывать двери трансформаторных подстанций и не при каких обстоятельствах не заходить внутрь;

- не забрасывать на провода линий электропередачи проволоку и другие посторонние предметы, не запускать бумажных змеев вблизи этих линий, не бить изоляторы;

- не влезать на опоры линий электропередачи, на крыши зданий, на деревья, возле которых проходят провода линий электропередачи;

- не приближаться к оборванным, провисшим проводам линий электропередачи, в том числе и к лежащим на земле, на расстояние менее 8 метров и ни в коем случае не прикасаться к ним, в том числе и к оголенным элементам электропроводки;

- не оставлять без присмотра включенные электроприборы, своевременно отключать их от электросети;

- не проводить ремонт электроустановок самостоятельно;

- ни при каких обстоятельствах не использовать бытовые электроприборы, штепсельные розетки, выключа тели с поврежденными корпусами и крышками, удлинители с поврежденной изоляцией, а также самодельные электроприборы и удлинители;

- не прикасаться к осветительной арматуре мокрыми руками или влажной тряпкой – при чистке или замене электрических ламп их необходимо отключать;

- избегать одновременного прикосновения к электроприборам, выключателям, розеткам с одной стороны и заземленным металлическим предметам (батареям отопления, водопроводным и газовым трубам и др.) с другой.

- строго соблюдать инструкции по применению электроприборов, особенно в сырых помещениях, на улице.

Особого внимания заслуживает тема электробезопасности при рыбной ловле. Несмотря на довольно интенсивную работу по предупреждению и профилактике электротравматизма при рыбной ловле, в республике с начала года произошло уже 8! (восемь) несчастных случаев. Семь из них со смертельным исходом! Так, 31 августа 2018 года гражданин 1995 года рождения в г. Гомель, находясь в 400 м от ограждения территории профилактория «Качье», при передвижении с разложенной телескопической углепластиковой удочкой (длина удилища 7 м) приблизился на недопустимое расстояние к проводу ВЛ-10кВ и попал под напряжение.

Еще раз напоминаем родителям, учителям: не оставляйте детей без присмотра, ведь они не понимают той огромной опасности, которую таит в себе электроток. Исключите даже малейшую возможность нарушения ребятами элементарных правил по электробезопасности.

Следует помнить, что только совместные усилия и серьезное отношение к основам электробезопасности помогут предотвратить возможность случаев электротравматизма.

Владимир Кондаков, инспектор энергоинспекции.

Фото: intex-press.by