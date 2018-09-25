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Об этом я подумаю завтра

26.09.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Людмила Романчук, совладелец ресторана «Гранд Клуб», 53 года

Люблю, когда вся семья в сборе. Но теперь это редкость. Родились внуки, они маленькие, и каждый занят своим.

Договориться можно со всеми. Я любые проблемы могу понять, разрешить и найти какой-то выход. Есть люди, которые получают удовольствие и энергию от того, что с тобой ругаются. Я предпочитаю с такими «недоговороспособными» не иметь дело.

У нас есть черный список клиентов.

Мне нравится мое занятие. Я здесь кайфую.

Я человек, которому очень сложно быть в рамках. Я до 38 лет работала на госпредприятии. Мне было сложно. Я изучала чужие участки, потому что я не могла не познавать что-то новое. Поэтому я «ненормальный» человек.

Все исправимо. Все что можно исправить – нужно воспринимать как пищу для работы мозга.

Хороший вкус – это когда на тебя ничто не давит. Женщина когда была красиво одета? Когда не запомнили в чем, а запомнили, какая женщина была красивая.

Моя семья вся «ненормальная» – мы не сидим на месте.

Трудности делают вас сильнее, ставьте планы и идите вперед – я всегда настраивала детей именно так.

Я должна была стать учителем. У меня дедушка учитель, мама учитель, и я тоже хотела стать учителем. Но не стала. Наверное, звезды не сошлись. А если честно, мама была против, чтобы я шла в школу. Но я всех всегда учу по жизни. Поэтому я все равно учитель.

В моем понимании большие деньги – это миллионы долларов. Более точную цифру назвать не могу, потому что я их никогда не имела и не держала в руках, я не знаю, что это такое.

Чем страшнее ситуация, тем я спокойнее.

Не могу жить без забот. Они должны быть обязательно, иначе скучно жить.

Оказаться в нужном месте в нужный час – вот это и есть удача.

Плохое настроение? Принимайся за работу! Не можешь работать? Тогда отправляйся спать!

Создать «Гранд Клуб» – это, пожалуй, мой самый безумный поступок.

Человека, сознательно сделавшего гадость, я навсегда вычеркиваю из своей жизни.

Мы все не идеальны.

Деньги сегодня есть, завтра их нет, потом они опять есть. Т. е. деньги – дело наживное, а в жизни есть какие-то более важные материи.

Скарлетт О’Хара – мой любимый персонаж. Как и ее слова: «Об этом я подумаю завтра».

Все мои подруги такие же, как и я, «ненормальные», очень занятые, из моей среды.

Вопрос доверия человеку решает моя интуиция. В своем возрасте я смотрю на собеседника и приблизительно понимаю, с кем имею дело.

Люди делятся на учителей и учеников. У одних есть чему поучиться, а другим нужно учиться. По жизни люблю встречаться с первыми. Меня к таким людям тянет.

Денег не одалживаю никому.

Как правило, финансовый уровень говорит даже о каком-то духовном уровне человека. Если человек ни к чему не стремится, то и денег у него нет. Всегда должны быть цели. Немало я встречала людей, которые чего-то добились в жизни, и они не относятся к бедным. Все это взаимосвязано.

Деньги облегчают жизнь, дают свободу.

Люди изменяются не в лучшую сторону. Молодежь стала больше пить. И не то чтобы боль ше – они стали очень много пить.

Лучшие люди раньше были из деревни. Потому что они привыкли трудиться. А человек, который с детства пролежал на диване, ничего в жизни не достигнет.

Я люблю Березу. Где бы я ни была, возвращаюсь сюда, здесь моя родина.

Приходят в заведение все такие красивые, умненькие, чистенькие, а уходят… Уходят даже не люди. Вот в этом и проявляется культура человека.

Мой любимый чай – обычный зеленый ганпаудер.

Людям, которым постоянно все не нравится, я посоветую хоть что-то сделать самим.

С умным человеком всегда приятно общаться.

Я не подвержена женским страхам. Есть куда более страшные вещи, чем, например, выбежавшая откуда-то мышь.

Люди стали более закомплексованными, более жадными, скрытными. Я не знаю, почему так.

Мне нравится трудоголизм. Для меня это не болезнь, это интерес.

Если я лежу, то впадаю в дикую депрессию, просто дичайшую. Я либо работаю, либо у меня депрессия.

Если бы у меня был миллион, я его все равно развела бы на какие-то свои идеи.

Самая необычная свадьба, которая была у нас, – безалкогольная. Она мне очень понравилась. Банки варенья, которые молодожены раздавали каждому, кто уходил... Очень интересные гости... Это было так красиво, и это была самая лучшая свадьба. Вот бы таких  побольше!

Я – женщина-праздник. Жить в вечном празднике, постоянно устраивая его для других, – это очень даже ничего!

 
 
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Мысли вслух от Людмилы Романчук, совладелицы ресторана «Гранд Клуб».
 
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