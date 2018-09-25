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«САС-ГАЗ» республиканского значения: 15-16 сентября в г. Березе прошел турнир по напольным шашкам

26.09.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Так и не иначе можно охарактеризовать турнир по напольным шашкам в г. Березе, который прошел 15–16 сентября. В гости к поклоннику шашек и шахмат, учредителю, директору ЧТПУП «Волмарс» Владимиру Сасу посоревноваться на напольной доске за оригинальные медали, солидные денежные призы компании «САС-ГАЗ», которую возглавляет сын Владимира Ивановича Алексей, приехали шашисты не только области, но даже республики.

Два дня непредсказуемых баталий, сначала на классических досках,  а затем финальный турнир на полу массивными шашками, для 38 шашистов пролетели незаметно. Еще бы, все было организовано по высшему классу: судейство в лице Виктора Белецкого, обед от организатора, поддержка болельщиков – что еще надо, чтобы в осеннюю тихую погоду задуматься и сделать правильный ход.

Лучше всех «ходили» и думали среди мужчин Евгений Бирюков из Столбцов (IV место), Сергей Мисюта из Кобрина (III место), Адам Соболевский из Жодино (II место) и Василий Нагурный из Дрогичина (I место).

Пока мужчины соревновались в умении красиво комбинировать, Владимир Иванович (на фото) наградил представителей прекрасной половины человечества, которые также участвовали в турнире. Первой стала Нина Францевич (вторая справа), второй – Наталья Мартынчук (крайняя слева), третьей – Ольга Зелёнко (крайняя справа). Победитель женской сетки турнира перед церемонией награждения искренне прочитала стихи, посвященные прекрасной игре и самому мероприятию.

Было немало и поощрительных призов: самому молодому, самому возрастному шашисту, за красивую и быструю комбинации.

Выполнили норму кандидата в мастера спорта три спортсмена: Евгений Бирюков (г. Столбцы), Александр Хвесько (г. Ивацевичи), Валерий Николайчик (г. Дрогичин).

«САС-ГАЗ» республиканского значения: 15-16 сентября в г. Березе прошел турнир по напольным шашкам
Владимир Сас с женщинами-призерами.

Седьмой открытый чемпионат Республики Беларусь по напольным шашкам уже история. Но мы-то хорошо знаем возможности Владимира Ивановича, который вскоре позовет вновь поклонников шашек к себе на турнир. Жаль, что его начинания как представителя бизнеса пока не находят поддержки среди других частных структур.

Кстати, умением играть в шашки и шахматы лично я обязан именно Владимиру Ивановичу Сасу, который приобщил меня к этим умным играм еще в далеком детстве.

Фото автора.

На титульном фото: партия из финального поединка между Сергеем Мисютой (с фигурой в руках) и Евгением Бирюковым.

 
 
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В гости к поклоннику шашек и шахмат, учредителю, директору ЧТПУП «Волмарс» Владимиру Сасу посоревноваться на напольной доске за оригинальные медали, солидные...
 
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