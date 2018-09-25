Ход дошел: жильцы дома №37 по ул. Советская в Березе жалуются на качество оказываемых коммунальных услуг

Редакционная бригада выехала во двор дома №37 на улице Советской по настоятельному требованию жильцов четвертого подъезда. Впрочем, во дворе нас ожидали и те, кто живет в других подъездах дома. Собравшихся переполняли эмоции… Писать о проблемах этого двора приходилось и раньше, поэтому рассказанное жильцами (в подавляющем большинстве пенсионерами) не стало откровением.

Скорее, мы испытали чувство удивления: как, злополучный двор по-прежнему весь в выбоинах? В подвалы, как и десять лет назад, после каждого ливня течет вода, а садиться на скамейки (пусть и свежеокрашенные) можно только с риском для жизни? И действительно, двор в неприглядном виде, а ничем не закрепленные доски одной скамьи легко сдвигаются при любом контакте – упасть со скамейки легче легкого, а из сиденья наружу торчат вполне конкретные гвозди!

– А вот еще: листья и мусор лежат в кучах, никто их не вывозит, – продолжали возмущаться жильцы, – бумажки и мусор подберут, а чтобы метлой пройтись – мы такого не наблюдали!

В пять минут нам показали пресловутые скамейки, заросший бордюр, по сути, невысыхающие подвалы и, конечно, «ливневку» со стороны улицы Советской, которую, хоть и усовершенствовали когда-то, но ожидаемого эффекта не получили: по словам жильцов, она не способна справиться с потоками дождя, заливающими двор, – уровень колодца выше, чем дворовая территория.

Предъявив нам файл с многолетней перепиской жильцов с ГУПП «Березовское ЖКХ» и отделом жилищно-коммунального хозяйства райисполкома (тогда отдел назывался именно так. – Ред.), сплоченные пенсионеры из дома №37 объявили о решимости на этот раз «до-стучаться» до руководства ГУПП «Березовское ЖКХ»:

– Ответ: «денег нет» нас больше не устраивает. Всем нам много лет, здоровья и сил не хватает, да и двор наш в самом центре города! Хочется на старости лет порадоваться порядку и комфорту. Очень надеемся, что справедливость восторжествует, средства найдутся и нам все-таки помогут.

Покидая двор, мы отметили появление дворников, немедленно приступивших к уборке. Была ли это обычная плановая работа или так совпало – сказать трудно. В любом случае, хорошо, что о жильцах вспомнили…

Ну и, собственно, счастливый конец. Генеральный директор ГУПП «Березовское ЖКХ» Валерий Климчук, к которому мы обратились за комментариями к ситуации, дал соответствующее поручение своему заместителю Валерию Микитичу. В устной беседе Валерий Николаевич заверил, что в ближайшее время по адресу: ул. Советская, дом №37 начнется комплекс работ по благоустройству дворовой территории, включая ее асфальтирование.

«Маяк» будет следить за развитием ситуации.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.