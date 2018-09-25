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Бюро TechArt "прокачало" кроссовер Porsche Cayenne нового поколения до 640 "лошадок"

26.09.2018 08:53 — Разное | Tut.by  
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Немецкое тюнинг-ателье TechArt подготовило весьма эффектный комплект доработок для Porsche Cayenne третьего поколения. «Прокачке» подверглась и без того неслабая версия Cayenne Turbo.


Во-первых, кроссовер обзавелся в меру агрессивным аэродинамическим обвесом по периметру кузова. Из главных особенностей внешности Cayenne в исполнении TechArt — двухсоставной передний спойлер, новый карбоновый капот с воздуховодами, задний бампер с ребристым диффузором, спойлер на кромке крыши, а также оригинальные 22-дюймовые колесные диски.


У стокового Cayenne Turbo 4-литровый V8 развивает 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента, а после установки новой программы управления TechArt Techtronic — 640 сил и 900 Нм. В результате время набора первой «сотни» сократилось до 3,7 секунд, а максимальная скорость выросла до 300 км/ч. Поработали в TechArt и над звучанием «восьмерки», которое должно стать агрессивнее за счет новой титановой выпускной системы с управляемыми заслонками и квартетом патрубков.


В отделке салона Cayenne специалисты TechArt готовы удовлетворить различные пожелания клиентов — кроме натуральной кожи интерьер можно приукрасить шерстью Rolf Benz.

О стоимости комплекта доработок для Cayenne Turbo в TechArt не обмолвились.

 
 
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Перца никогда не бывает много, если это Porsche Cayenne. Ателье TechArt довело мощность большого SUV до 640 "лошадок".
 
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