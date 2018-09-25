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Монстры хэви-метала в Минске: Manowar приедет в столицу с прощальным концертом
23 марта 2019 года во Дворце спорта — мэтры мирового хэви-метала: группа
В эпоху групп-однодневок и многочисленных шоу талантов Manowar дает своим поклонником мощный саундтрек к их жизни — песни, которые прославляют стойкость личности и дух единства. За свою карьеру группа заслужила множество золотых и платиновых наград и съездила больше, чем в 35 туров.
Музыканты решили уйти со сцены и теперь отправляются в свой последний мировой тур — The Final Battle, — в рамках которого приедут и в Беларусь. Бас-гитарист и основатель группы Джоуи Димайо, который уже бывал в Минске, поделился воспоминаниями о первой встрече с белорусскими фанатами:
— Могу сказать, что это был настоящий разрыв! Сейчас мы везем совершенно новое захватывающее шоу, где легионы несгибаемых поклонников услышат самые прославленные классические гимны за всю историю группы.
Музыкант обещает, что на концерте снова будут сюрпризы, а тем, «у кого по венам течет True Metal», организаторы рекомендуют не пропускать рок-шоу.
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23 марта 2019 года во Дворце спорта рок-группа будет прощаться с большой сценой в рамках мирового тура The Final Battle.
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