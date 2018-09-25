Монстры хэви-метала в Минске: Manowar приедет в столицу с прощальным концертом

23 марта 2019 года во Дворце спорта — мэтры мирового хэви-метала: группа Manowar прощается с большой сценой и едет в Беларусь в рамках своего последнего мирового тура The Final Battle.





В эпоху групп-однодневок и многочисленных шоу талантов Manowar дает своим поклонником мощный саундтрек к их жизни — песни, которые прославляют стойкость личности и дух единства. За свою карьеру группа заслужила множество золотых и платиновых наград и съездила больше, чем в 35 туров.

Музыканты решили уйти со сцены и теперь отправляются в свой последний мировой тур — The Final Battle, — в рамках которого приедут и в Беларусь. Бас-гитарист и основатель группы Джоуи Димайо, который уже бывал в Минске, поделился воспоминаниями о первой встрече с белорусскими фанатами:

— Могу сказать, что это был настоящий разрыв! Сейчас мы везем совершенно новое захватывающее шоу, где легионы несгибаемых поклонников услышат самые прославленные классические гимны за всю историю группы.

Музыкант обещает, что на концерте снова будут сюрпризы, а тем, «у кого по венам течет True Metal», организаторы рекомендуют не пропускать рок-шоу.

Когда: 23 марта, 19:00. Где: Дворец спорта. Сколько: от 40 до 110 BYN. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY 16+

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22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске , который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлены 27 сентября.