ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как отсрочить климакс и пережить его без страданий? Гинеколог отвечает на 5 вопросов о менопаузе

26.09.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Цифры в паспорте давно уже носят условный характер: ведь женщина в 45 может выглядеть лучше 30-летней, а 69-летние «пенсионерки» иногда ведут более активный образ жизни, чем девушки-студентки.

Тем не менее есть закономерные процессы, которые происходят с нашим организмом на определенном возрастном рубеже. И хотя недавно мы рассказывали о девушке, которая переживает менопаузу в 22 года, чаще всего этот сложный период приходится на 45−55 лет.

Как отсрочить менопаузу и облегчить ее симптомы, когда она наступила? Пять главных вопросов о менопаузе мы задали нашему эксперту.

Наталья Федюкович


Врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории, клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО

Как смена гормонального фона влияет на наше самочувствие, настроение и внешность?

Из-за менопаузы в организме снижается уровень эстрагенов. Для женщин защитная роль этих гормонов настолько велика, что может показаться, будто менопауза «атакует» со всех сторон. Сначала появляются внешние изменения: сухость и дряблость кожи, ухудшение качества волос и ногтей. К этому присоединяется психологический дискомфорт: частая смена настроения, снижение работоспособности, утомляемость, апатия.

Меняется физиологическое состояние: женщина чувствует приливы жара, набирает вес. О себе заявляют многие хронические болезни — особенно внимательной в этот период нужно быть к сердечно-сосудистой системе.

Все эти факторы влияют и на интимную сферу жизни: снижается либидо, женщина испытывает от секса физический и психологический дискомфорт.


kinopoisk.ru / Поклонницы «Секса в большом городе» наверняка помнят, как страдала из-за менопаузы любвеобильная Саманта Джонс.

Чем в этой ситуации может помочь врач?

Сегодня врачи знают, как диагностировать и регулировать снижение уровня половых гормонов: для каждой женщины подбирают индивидуальную схему приема препаратов.

Помимо медикаментозной терапии врач назначит дополнительные обследования, которые дадут комплексное представление о вашем состоянии здоровья. Нужно будет сдать анализы крови (в том числе на глюкозу и гликированный гемоглобин), сделать УЗИ малого таза, пройти гормональные тесты. Кроме этого, понадобится проверить работу щитовидной железы, сдать анализы на онкоцитологию и онкомаркеры.

Важно понимать: ни полное обследование, ни прием современных препаратов не дадут 100%-ного эффекта, если сама женщина не отнесется к своему здоровью ответственно. Без определенных усилий с ее стороны симптоматика будет просто на время уходить, но длительного облегчения ждать не стоит.


gynecologists.com

Что может сделать сама женщина?

Женщина окажет врачу серьезную помощь, если она:

  • своевременно сообщит специалисту обо всех изменениях в организме, которые ее тревожат, даже если кажется, что они не имеют отношения к возрасту;
  • полностью откажется от вредных привычек;
  • включит в свою жизнь посильные физические нагрузки, которые приносят удовольствие: йогу, скандинавскую ходьбу, танцы;
  • начнет питаться разнообразно, сделав акцент на овощах, рыбе, качественных молочных продуктах;
  • будет регулярно проветривать помещения и пить достаточное количество чистой воды;
  • начнет покупать одежду и белье из натуральных материалов;
  • разовьет новую привычку — гулять на свежем воздухе перед сном в любую погоду;
  • освоит интимную гимнастику и будет практиковать ее минимум 3 раза в неделю;
  • будет много читать, ходить в театр, запоминать стихи и иностранные слова.

Казалось бы, какая связь последнего пункта с менопаузой? Но все это способствует образованию новых нейронных связей и продлевает молодость.


szolnokinaplo.hu

Как замедлить процесс старения?

Роль геронтопротектора («защитника от старости») в нашем организме определяет не только уровень половых гормонов, но и уровень витамина Д. Без него не запускается ни один процесс репарации клеток и тканей. И что бы женщина ни предпринимала в борьбе с климаксом, при дефиците этого витамина сложно будет добиться хорошего результата.

Получить пользу от витамина Д можно только в том случае, если его уровень в крови — более 30 нг/мл. Если мы добиваемся этой цифры, сохраняется гормональный баланс, здоровье костей, тонус мышц, в том числе — интимных. Нормализуется и баланс иммунной системы: с одной стороны, это позволяет организму справляться с вирусами и бактериями, а с другой — защищает от агрессии иммунитета в отношении собственных тканей (онкологии. — Прим. редакции). Особенно от рака молочной железы и кишечника.

Как добиться достаточного уровня витамина в организме?

То, что нам нужно прийти к заветной цифре — более 30 нг/мл, совсем не значит, что всю жизнь нужно сидеть на диете и дополнительно принимать витамин курсами. Метаболизм витамина Д в организме устроен так, что нет необходимости в ежедневном приеме. Сколько витамина нужно принимать именно вам, может сказать только врач после оценки лабораторных показателей.

Если следовать всем рекомендациям специалиста, менопауза перестанет быть кошмаром — появится ощущение, будто у вас внутри просто поменяли батарейки. На смену усталости и тревоге придут энергия и вкус к жизни. Мы желаем вам здоровья!

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы попадаете под возрастную категорию 45-55 лет, этот текст будет для вас полезен.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Снесло крышу от первых двух тысяч долларов". Ваня Усович из Stand Up - о Минске, Мяделе и деньгах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.09.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика