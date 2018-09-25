Как отсрочить климакс и пережить его без страданий? Гинеколог отвечает на 5 вопросов о менопаузе

Цифры в паспорте давно уже носят условный характер: ведь женщина в 45 может выглядеть лучше 30-летней, а 69-летние «пенсионерки» иногда ведут более активный образ жизни, чем девушки-студентки.

Тем не менее есть закономерные процессы, которые происходят с нашим организмом на определенном возрастном рубеже. И хотя недавно мы рассказывали о девушке, которая переживает менопаузу в 22 года , чаще всего этот сложный период приходится на 45−55 лет.

Как отсрочить менопаузу и облегчить ее симптомы, когда она наступила? Пять главных вопросов о менопаузе мы задали нашему эксперту.

Наталья Федюкович

Врач акушер-гинеколог первой квалификационной категории, клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО

Как смена гормонального фона влияет на наше самочувствие, настроение и внешность?

Из-за менопаузы в организме снижается уровень эстрагенов. Для женщин защитная роль этих гормонов настолько велика, что может показаться, будто менопауза «атакует» со всех сторон. Сначала появляются внешние изменения: сухость и дряблость кожи, ухудшение качества волос и ногтей. К этому присоединяется психологический дискомфорт: частая смена настроения, снижение работоспособности, утомляемость, апатия.

Меняется физиологическое состояние: женщина чувствует приливы жара, набирает вес. О себе заявляют многие хронические болезни — особенно внимательной в этот период нужно быть к сердечно-сосудистой системе.

Все эти факторы влияют и на интимную сферу жизни: снижается либидо, женщина испытывает от секса физический и психологический дискомфорт.



kinopoisk.ru / Поклонницы «Секса в большом городе» наверняка помнят, как страдала из-за менопаузы любвеобильная Саманта Джонс.

Чем в этой ситуации может помочь врач?

Сегодня врачи знают, как диагностировать и регулировать снижение уровня половых гормонов: для каждой женщины подбирают индивидуальную схему приема препаратов.

Помимо медикаментозной терапии врач назначит дополнительные обследования, которые дадут комплексное представление о вашем состоянии здоровья. Нужно будет сдать анализы крови (в том числе на глюкозу и гликированный гемоглобин), сделать УЗИ малого таза, пройти гормональные тесты. Кроме этого, понадобится проверить работу щитовидной железы, сдать анализы на онкоцитологию и онкомаркеры.

Важно понимать: ни полное обследование, ни прием современных препаратов не дадут 100%-ного эффекта, если сама женщина не отнесется к своему здоровью ответственно. Без определенных усилий с ее стороны симптоматика будет просто на время уходить, но длительного облегчения ждать не стоит.



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Что может сделать сама женщина?

Женщина окажет врачу серьезную помощь, если она:

своевременно сообщит специалисту обо всех изменениях в организме, которые ее тревожат, даже если кажется, что они не имеют отношения к возрасту;

полностью откажется от вредных привычек;

включит в свою жизнь посильные физические нагрузки, которые приносят удовольствие: йогу, скандинавскую ходьбу, танцы;

начнет питаться разнообразно, сделав акцент на овощах, рыбе, качественных молочных продуктах;

будет регулярно проветривать помещения и пить достаточное количество чистой воды;

начнет покупать одежду и белье из натуральных материалов;

разовьет новую привычку — гулять на свежем воздухе перед сном в любую погоду;

освоит интимную гимнастику и будет практиковать ее минимум 3 раза в неделю;

и будет практиковать ее минимум 3 раза в неделю; будет много читать, ходить в театр, запоминать стихи и иностранные слова.

Казалось бы, какая связь последнего пункта с менопаузой? Но все это способствует образованию новых нейронных связей и продлевает молодость.



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Как замедлить процесс старения?

Роль геронтопротектора («защитника от старости») в нашем организме определяет не только уровень половых гормонов, но и уровень витамина Д. Без него не запускается ни один процесс репарации клеток и тканей. И что бы женщина ни предпринимала в борьбе с климаксом, при дефиците этого витамина сложно будет добиться хорошего результата.

Получить пользу от витамина Д можно только в том случае, если его уровень в крови — более 30 нг/мл. Если мы добиваемся этой цифры, сохраняется гормональный баланс, здоровье костей, тонус мышц, в том числе — интимных. Нормализуется и баланс иммунной системы: с одной стороны, это позволяет организму справляться с вирусами и бактериями, а с другой — защищает от агрессии иммунитета в отношении собственных тканей (онкологии. — Прим. редакции). Особенно от рака молочной железы и кишечника.

Как добиться достаточного уровня витамина в организме?

То, что нам нужно прийти к заветной цифре — более 30 нг/мл, совсем не значит, что всю жизнь нужно сидеть на диете и дополнительно принимать витамин курсами. Метаболизм витамина Д в организме устроен так, что нет необходимости в ежедневном приеме. Сколько витамина нужно принимать именно вам, может сказать только врач после оценки лабораторных показателей.

Если следовать всем рекомендациям специалиста, менопауза перестанет быть кошмаром — появится ощущение, будто у вас внутри просто поменяли батарейки. На смену усталости и тревоге придут энергия и вкус к жизни. Мы желаем вам здоровья!