"Снесло крышу от первых двух тысяч долларов". Ваня Усович из Stand Up - о Минске, Мяделе и деньгах

В воскресенье в столичном ТЮЗе стендап-комик Ваня Усович дал два концерта подряд. TUT.BY успел прогуляться с белорусом из Мяделя по Минску перед выступлениями. Мы поговорили о переезде в Москву, первых больших деньгах, заработанных стендапом, а также о том, почему на белорусском телевидении нет аналога программы Stand Up на ТНТ.





«Комиссаренко сказал: переезжай в Москву, тут все нормалды»

Ване Усовичу 25 лет. Он родился и вырос небольшом городке Мядель, рядом с известной на всю страну Нарочью. Еще в школе Ваня начал заниматься КВН, после поступления в вуз играл в университетской лиге, которую вел и редактировал Слава Комиссаренко (ныне участник Stand Up и наставник «Открытого микрофона» на ТНТ). Чуть позже на базе БГЭУ Комиссаренко создал стендап-шоу Cheesecake Factory, куда позвал и Ваню.

— На Cheesecake набивался полный зал нархоза, это было бесплатно. Через полтора года, как Комиссаренко стал его делать, он переехал в Москву (но приезжал на выступления). А еще через год перетащил меня, — рассказывает комик из Мяделя.

Это было в 2013 году, Ване было 20 лет, он оканчивал третий курс БГЭУ, где учился на маркетолога-экономиста. Но решил бросить университет и уехать в Москву.

— Такая история была: конец третьего курса, лето, начались экзамены, сессия. На тот момент я уже знал, что перееду в Москву. Слава еще весной сказал: «Переезжай, тут все нормалды». Конечно, это произошло не просто так. Этот год — с 2012-го по 2013-й я ездил в Москву выступать. Раз пять, наверное. Тоже на стендап, но он тогда был еще не в телике, а только зарождался.

— Что мама сказала об отчислении?

— Само собой, она была не в восторге. Но общий посыл от родителей был таким: «Твое дело. Если знаешь, что делать, делай». Первое время, полгода до эфиров, родители еще думали: «Что он задумал? Зачем переехал?». Но когда начались эфиры на телике, они, естественно, были только рады.

«Когда впервые заплатили две или три тысячи долларов — снесло крышу»

— Ты рассказывал, что 8-минутное выступление, которое показывают по ТВ, иногда можно писать месяц. Сколько времени уходит на то, чтобы написать концерт? Учитывая, что там обычно материал, который еще не показывали по телевидению.

— Да это все индивидуально. У меня нового материала в среднем за полгода появляется минут тридцать. Когда больше, когда меньше. Где-то ленишься, где-то ничего не делаешь. Но в идеале нужно стремиться к тому, чтобы нового было на полчаса минимум, потому что выступать на концертах со старым — это кусок г**на.





Вот ты стоишь на сцене, что-то рассказываешь, и у тебя странное ощущение. Люди, может, и смеются, но все равно ты чувствуешь, что смеха не так много, потому что есть те, кто это все слышал. То есть когда Земфира поет трек «Прости меня, моя любовь», все говорят, что это потрясающе и они обожают эту песню. А когда ты рассказываешь крутую шутку, которую люди уже слышали, они говорят: «Почему мы не пошли вместо него на Земфиру?». Так что быть музыкантом круче.

— Насколько я понимаю, стендапом можно зарабатывать в основном на сольных концертах и на корпоративах?

— Да, но даже, скорее, на концертах. Мне кажется, что комики (я не говорю про себя, а в целом) как-то брезгуют корпоративами, зная, что они могут поехать в тур по городам и хорошо зарабатывать на концертах, где выступать в кайф. На корпораты все, как правило, ставят завышенные ценники. И если проскакивает один-два корпоратива, комики довольны, потому что это большие бабки.





— Помнишь, как заработал первые деньги на стендапе?

— Это явно было что-то по Беларуси, но точно не помню. Я помню первые большие деньги. Это были первые съемки стендапа или первая вечеринка. Мне дали то ли две тысячи долларов, то ли три. И я такой подумал: «Н***я себе». Мне снесло крышу. Я купил последний MacBook Air и думал, что сейчас я в этом макбуке столько всего напишу! Потому что до этого у меня был отстойный, здоровый ноут HP. Который весил килограммов десять и его невозможно было никуда таскать, но я таскал. Помню, у меня плечо постоянно от него болело.

— Родители приезжают на твои концерты?

— О, кстати, нет, ни разу не были на моем выступлении. Но вот папа говорит, что сегодня приедет.

«В Беларуси всегда хочется есть драники со сметаной»

В Беларусь Ваня приезжает три-четыре раза в год. Примерно раз в полгода у него здесь концерт, иногда бывают корпоративы.

— Как правило, я совмещаю. Выступаю, еду в Мядель, вижусь с родителями, еду к бабушке. Потом провожу дня два-три в Минске и надо ехать.



Ваня рассказывает, что популярность жить ему не мешает. Да, иногда кто-то узнает, просит совместное фото. Хоть комик этого не любит, в фото в 98% случаев не отказывает

— В 7-тысячном Мяделе ты телезвезда?

— Может быть, я не знаю. Я когда в Мядель приезжаю, там нет никого. Поэтому мне тяжело понять, звезда я там или не звезда.

— Что изменилось в Минске за то время, что ты здесь не живешь?

— Улицы барные появились — Зыбицкая, Октябрьская. А че еще? Я не сильно и смотрел. Мне понравилось, что терраса появилась, где ты можешь хавать драники и смотреть на Немигу (речь идет о фудкорте на шестом этаже торгового центра Galleria. — Прим. ред). Вид там прикольный. Но больше всего мне нравится в Минске, что людей нет никогда и нигде. Ты можешь идти по центру и два человека встретишь. В Москве такое возможно в 5 утра за городом.

Сейчас, когда Ваня приезжает в Минск, он любит зайти в «Дэпо» на блины и в «Васильки» — на драники.

— В Беларуси почему-то всегда хочется есть драники со сметаной. Раньше там [в «Васильках»] еще была картофельная бабка. Но сейчас ее почему-то убрали. С ума сошли, что ли? — смеется артист.





А вот те три года, когда он учился в университете и жил в Минске, парень не особенно куда-то ходил.

— Я постоянно сидел дома, играл в КВН в нархозе, в Лицее БГУ, в КЗ «Минск». Где-то там, в этих районах, мы и тусовались на КВНовских пьянках. Ходить куда-то особо денег не было. Помню, что поход в пиццерию нашей группой в универе был каким-то сильным событием, мы пиццу ели раза три за все время. А сейчас я этих пицц ем — тебе не описать. Могу пиццу хоть сегодня съесть, — смеется Ваня.

«Я уезжал из Минска — были все те же комики, что и сейчас»

Белорусский стендап-комик, как и многие другие артисты, отмечает, что наша публика принимает выступающих теплее других.

— Когда в прошлый раз я выступал в КЗ «Минск» со Старовойтовым, Комаровым и Щербаковым, ребята офигели от того, как круто зал реагировал. В России такое бывает в среднем раз в 5 лет.

— Ты говорил, что не собираешься возвращаться в Беларусь. Ничего не изменилось?

— Ну да. Потому что странно возвращаться. А что тут делать? Я же смотрю с позиции того, чем я занимаюсь. Мне нужно быть в центре действий в своей сфере, а это Москва. Понятное дело, можно еще в Нью-Йорк уехать, но это совсем другой разговор.





— Со стендапом в Беларуси все совсем плохо?

— Тяжело сказать. Я же уже не варюсь в этой тусовке. Знаю, что точно есть смешные типы. Но по афишам, которые я вижу в инстаграме, кажется, что новых комиков особо не появляется. На 90% остались те же пацаны. Может, плюс два человека.

— Почему на белорусском телевидении нет стендапа?

— Мне кажется, это никому не надо. Во-первых, зачем белорусскому ТВ делать стендап-шоу, если они точно понимают, что проиграют российским аналогам? В отличие от других форматов шоу, если стендап не смешной — это очень видно. Во-вторых, непонятно, зачем нормальным пацанам в этом участвовать, если они могут поехать в Москву и там сняться. Плюс сейчас есть интернет. Если ты нормальный тип, тебя заметят.

— Куда можно двигаться комику, если хочешь развиваться?

— Куда угодно, если хочешь двигаться. Как правило, это все равно будет в юмористическом ключе. Пиши свой сериал, снимай фильм, делай шоу для телика, для интернета. Хочешь — актером становись. Мне в целом пока нравится все как есть, но я явно буду заниматься параллельно чем-то еще.





— Кто самый смешной белорус?

— Из всех белорусов в мире? — Ваня выдерживает небольшую паузу. — Слава Комиссаренко и Идрак Мирзализаде.

— Борисовчанина Галыгина не впишешь в эту компанию?

— Я не сильно за ним следил. Помню, когда был малым, он играл в КВН. Наверняка он талантливый чувак, но я все-таки больше по стендапу. Миниатюры у нас существуют давно, а стендап — это что-то свежее и новое. Стендап, это где ты — это ты, без каких-то образов бабки или гаишника. Это по-настоящему, что ли. Поэтому стендап — крутая тема.

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