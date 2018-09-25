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СЛУЖБА 101: Пожар в аг. Жодишки Сморгонского района
26.09.2018 — Разное | Светлы шлях
Оперативная информация за 25 сентября 2018 года.
На территории области произошел 1 пожар. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.
Пожар в хозпостройке
25.09.2018 в 11.15 поступило сообщение о пожаре в деревянной хозяйственной постройке на территории частного домовладения в аг. Жодишки Сморгонского района. В результате уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены, имущество. Причина пожара устанавливается.
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Оперативная информация за 25 сентября 2018 года.
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